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كيكة ألشكولاته هشه وخفيفة بطعم لا يقام، تعد الكيكة الإسفنجية واحدة من أشهر أطباق الحلوى الغربية التي يحبها الجميع خصوصاً الأطفال بمذاقها المميز و قوامها الهش اللذيذ الذي يجعلها تدخل بشكل كبير في إعداد التورت و حلوى عيد الميلاد لذلك نقدم لك اليوم طريقة سهلة لإعداد الكيكة الإسفنجية بصوص الشوكولاتة في المنزل لأطفالك بأبسط التكاليف و المكونات الاقتصادية الموجودة بكل بيت تكفى لستة أفراد و تعطي حوالي 200 سعرة حرارية للقطعة المتوسطة الحجم كيكة ألشكولاته هشه وخفيفة بطعم لا يقام مكونات الكيكة الإسفنجية بصوص الشوكولاتة 2 كوب من الدقيق الأبيض

2 ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية في درجة حرارة الغرفة

ثلاثة أرباع كوب من الزيت النباتي

ثلاثة أرباع كوب من عصير الفاكهة المفضل لديك

نصف كوب من السكر أو أضيفي السكر حسب رغبتك

2 بيضة كاملة

كيس واحد من الفانيليا

كيس واحد من البيكنج باودر

رشه ملح خفيفة

ملعقة واحدة صغيرة من الخل الأبيض

صوص الشوكولاتة الجاهز طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية بصوص الشوكولاتة نقوم بنخل المكونات الجافة جيدًا

نقوم بخلط الدقيق مع الكاكاو و البيكنج باودر في وعاء مستقل و نخفقهم جيداً

نقوم بخفق البيض و الزيت النباتي و السكر حتى نحصل على قوام كريمي يدوياً أو بالخفاقة الكهربائية

نقوم بإضافة عصير الفاكهة إلى الخليط مع استمرار الخفق

نقوم بتجهيز صينية غير لاصقة أو قالب مخصص للكيك و ندهنه بالزبدة و نرش عليه بعض الدقيق

نضع خليط المكونات في القالب أو الصينية استعداداً لإدخاله الفرن

نقوم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية

ثم نترك الكيك لمدة 45 دقيقة حتى تكتسب قوامها الإسفنجي الهش و لونها المميز أو حتى ينضج تماماً

نترك الكيك 10 دقائق حتى يبرد

بعد خروج القالب من الفرن نقوم بتزيينه بصوص الشوكولاتة بكميات حسب الرغبة

بكميات حسب الرغبة يمكنك تقليل كمية صوص الشوكولاتة المضافة إلى القطعة الواحدة إذا كنت تتبعين حمية غذائية معينة أو ترغبين في عدد أقل من السعرات الحرارية أو كنت لا ترغبين في اكتساب مزيد من الوزن الزائد

يصبح الكيك جاهز للتقديم بالهناء والشفاء عمر شويل - جدة 2 بيضة فقط ..طريقة تخضير كيكة ألشكولاته هشه وخفيفة بطعم لا يقام - ثقفني

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