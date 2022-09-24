نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحيلة العبقرية الياباني المذهلة لتفتيح البشرة وازالة البقع الداكنة من مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الحصول على وجه ناصع البياض وخالي من العيوب أحد أهم الأشياء التي يسعى إليها معظم الناس لأنهم عانوا من آثار جانبية من استخدام منتجات تبييض الوجه الكيميائية ومع ذلك، فإن استخدام كريم مصنوع من مكونات طبيعية ومعروفة هو الخيار الأكثر موثوقية لأنه يحتوي على فيتامينات ومكونات صحية يحتاجها الجلد بكميات كبيرة.

خلطة الحليب بالعسل لبياض ناصع

هذه الوصفة من أفضل الوصفات لإضاءة المناطق الحساسة والندوب الداكنة، يجب إحضار وعاء عميق ووضع ملعقة كبيرة من الحليب وملعقة كبيرة من الزبدة المذابة فوقه، نخلط المزيج جيدًا ونضعه على البشرة، مع إيلاء اهتمام خاص للوجه والرقبة ونترك الخليط على الجلد لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ، يجب استخدام ملعقة بلاستيكية خاصة عند استخدام العسل لأن الملاعق المعدنية تفقد خواص العسل والمعادن التي يحتويها.

خلطة الزبادى لتغذية وبياض البشرة طوال اليوم

الزبادي هو أحد المكونات الطبيعية المفيدة جدًا للبشرة ويغذيها بشكل كبير. يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك وكثيرا ما يستخدم لتفتيح البشرة، نخلط ملعقتين صغيرتين من الزبادي في وعاء عميق، ونضعه على الجلد لمدة 15 دقيقة، ثم نضعه على الجلد تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة أسبوع ينظف البشرة بالماء الفاتر متبوعًا بالصابون ستلاحظ الفرق.

خلطة من السكر وزيت الزيتون

زيت الزيتون من المواد الطبيعية الرائعة لتعزيز وتفتيح البشرة بالإضافة إلى ذلك، يعتبر السكر مقشرًا طبيعيًا ومفيدًا جدًا في عملية صنفرة الجلد، مكونات الوصفة سهلة ومباشرة ويمكنك إضافة وعاء عميق وتغطيته بملعقتين كبيرتين من السكر البني، ثم إضافة 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع التحريك برفق بسيط لا تذوب السكر بدلاً من ذلك دعها تحافظ على تناسقها، ضعي المزيج على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم افركيها برفق مع اهتمام خاص لأي مناطق داكنة وسيساعدك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع على ملاحظة الفرق وترطيب بشرتك.

تقليل تصبغ الجلد وتفتيح البشرة

تشكل المكونات التالية ثاني أفضل خليط:

ملعقتين من حليب جوز الهند

ملعقة من جل الصبار

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

طريقة صنع الكريم وتطبيقه:

أضيفي حليب جوز الهند جل الصبار وكمية صغيرة من زيت اللوز الحلو إلى الوعاء المناسب، ثم اخلطي المكونات جيدًا لتكوين خليط سميك ودسم، قم بتخزين الخليط في الحاوية المناسبة واحفظه في الثلاجة، دلكي الكريم على بشرتك لمدة دقيقة كاملة حتى يتم امتصاصه بالكامل، ثم اتركيه حتى الصباح عندما تغسلين بشرتك بالماء وغسولك.