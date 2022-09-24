نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة الطبيعية المنزلية لتبييض وتفتيح المناطق الداكنة في الوجه لبشرة نقية وجميلة في المقال التالي

الليمون من اقوى العلاجات التي تعمل على حل مشكلة البقع الداكنة التي تتواجد في البشرة وتعتبر تلك البقع الداكنة تسبب الضيق والاحراج للعديد من الفتيات والسيدات وتعتبر تلك المشكلة جعلت الغالبية من الفتيات والسيدات يقومون بالبحث عن بعض الإستخدامات والاساليب التي تعمل على تفتيح تلك البقع الداكنة وتعتبر من الحلول الشائعة التي تعمل على معالجة تلك البقع الداكنة هي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على أستخدام بعض الاجهزة التي تعمل على تبييض هذه المناطق الداكنة وتتم تلك الطريقة بأسعار غالية الثمن وكذلك يمكننا أستخدام بعض الوصفات الطبيعية البديلة التي تعمل على تبييض البشرة وتجعلها خالية من البقع الداكنة نهائيا. مكونات عمل وصفة عصير الليمون الطبيعية لتبييض المناطق الداكنة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة عصير الليمون الطبيعي لتبييض المناطق الداكنة احضري طبق او وعاء صغير وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وضعي معه نصف ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد تجانس تلك المكونات قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند الذي يعمل على ترطيب ونعومة البشرة وعلينا بتقليب تلك المكونات جيدا ببعضها حتى تصبح ذات قوام جيد وكثيف.

بعد ذلك قومي قبل وضع تلك الوصفة قومي بغسل بشرتك بالماء حتى تصبح نظيفة وعليكي بتجفيفها وعليكي بوضع تلك الوصفة على البشرة خاصة عليكي بالتركيز على المناطق التي تكثر بها البقع الداكنة.

اتركي تلك الوصفة على بشرتك لمدة ساعة واحدة او ساعتين وعليكي بعد ذلك بغسل وجهك بالماء ويشترط الماء البارد.

بعد ذلك كرري إستخدام تلك الوصفة يوميا او مرتان في اليوم للحصول على افضل واقوى النتائج حيث تعتبر تلك الوصفة لها نتائج تجعلكي تستغنين عن إستخدام اي مكونات او وصفات اخرى. عمر شويل - جدة الوصفة الطبيعية المنزلية لتبييض وتفتيح المناطق الداكنة في الوجه لبشرة نقية وجميلة - ثقفني

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