طريقة عمل برجر نباتي بالباذنجان لن تصدق روعة الطعم

هل بحثت من قبل عن طريقة عمل برجر نباتي بالباذنجان؟ إن كنت قد فكرت في هذا من قبل فلنهنئك فستجد ضالتك هنا في هذه المقالة. لا شك أن وصفات الطعام النباتية بدأت تظهر على السطح بنسبة كبيرة مع التزايد في توجهات بعض الناس في تناول الأكلات النباتية والبعد عن المنتجات الحيوانية أو على الأقل اللحوم. كذلك بسبب ظهور أنواع من الحساسية بدأت تتزايد عند بعض الناس مثلًا من منتجات الألبان. بالإضافة إلى رغبة الأم في توفير طعام صحي غني بالخضروات أو نوع منها بشكل غير ظاهر للطفل حتى يقبل تناولها. باختصار تعددت الأسباب والنتيجة واحدة وإليكم اليوم وصفة بتلك المواصفات.

طريقة عمل برجر نباتي بالباذنجان

برجر اللحم بصفة خاصة من أكثر الوجبات انتشارًا في العالم كما توجد مطاعم وجبات سريعة متخصصة في إعداده بشكل أساسي. ولكن قد لا يكون صحيًا بالدرجة الكافية ففي الغالب إعداده في البيت يكون خيار أفضل والأفضل أن نبتكر وصفات أخرى منه مثل وصفة اليوم طريقة عمل برجر نباتي بالباذنجان.

مقادير برجر الباذنجان

ثمرة باذنجان كبيرة أو أكثر (وزن 550 جرام).

100 جرام بقسماط.

جبنة بارميزان مبشورة.

حبة بيض.

فص ثوم.

ملح.

زيت زيتون.

أوراق بقدونس طازجة.

ما هي طريقة عمل برجر نباتي بالباذنجان خطوة بخطوة؟

وأخيرًا ها هي طريقة عمل برجر نباتي بالباذنجان. بعد غسل الباذنجان جيدًا قشره مع الاحتفاظ ببعض الأجزاء غير مقشره. ثم قطعه إلى مكعبات صغيرة جدًا قدر الإمكان.

ضع طاسة على النار وبها كمية من زيت الزيتون. ثم قطع فص الثوم وضعه على الزيت مباشرة ثم مكعبات الباذنجان وقلبهم على النار حوالي 5 دقائق.

بعد ذلك ضع كمية الملح المناسبة وقلب ثم غطي الطاسة واترك الباذنجان على نار هادئة وبعد10 دقائق اكشف الغطاء وقلبه ثم اتركه مرة أخرى.

وعندما ينضج بشكل تام ارفعه من على النار وضع الباذنجان في إناء آخر حتى يبرد.

ثم قم بإضافة إليه كل من البيضة والبقسماط المطحون والجبنة البرميزان والبقدونس.

قلب كل المكونات بشكل جيد حتى تحصل على قوام مناسب للتشكيل.

احضر قالب تشكيل البرجر وضع بداخله رشة من البقسماط ثم كمية من برجر الباذنجان واضغطها جيدًا. ثم ارفع القالب لتحصل على قرص برجر نباتي.

كرر نفس الأمر مع باقي الكمية. ثم في طاسة على النار ضع القليل من زيت الزيتون وعندما يسخن ضع أقراص البرجر واتركها حتى تأخذ لون ذهبي ثم اقلبها على الجانب الآخر حتى تنضج.

قدمنا لكم طريقة عمل برجر نباتي بالباذنجان وهو يعتبر وصفة مناسبة جدًا لنساعد الأطفال على تناول الخضروات كما أنه تغيير عن اللحوم باختلاف أنواعها.