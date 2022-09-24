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طريقة تحضير كيكة العشر دقائق فى الخلاط اسفنجية هشة وطعم جميل بمكونات بسيطة فى المطبخ وسريعة التجهيز ولا تستغرق وقت كبير فى اعدادها والطعم مميز جداً ويمكن تحضيرها سادة او يمكن ان تكون كيكة شكولاتة وتتميز بأنها هشة وخفيفة جدا ويعشقها الكبار والصغار فى المنزل حيث من سهوله تحضيرها يمكن استخدامها كوجبة إفطار لذيذة للأطفال قبل الذهاب الى المدارس وكذلك البعض يقوم بتحضيرها فى العشاء وتقدم مع كوب الشاي او معها كوب من اللبن للأطفال ويمكن تزيين الكيكة الاسفنجية الهشة فى دقائق معدودة حيث ان مكونات تحضير كيكة العشر دقائق فى الخلاط موجوده وسهلة وبسيطة فى كل مطبخ ولا تحتاج الى تكلفة باهظة او البحث عن المكونات عند العطار نظرا لان مكونات تحضير الكيكة الهشة موجوده بصفة دائمة داخل المطبخ لذا تعد كيكة العشر دقائق فى الخلاط الاسفنجية الهشة خيار ممتاز لكل سيدة فى المنزل ويمكن للرجال ايضا تحضيرها فى المطبخ بكل سهوله فى سارع وقت. مكونات كيكة العشر دقائق فى الخلاط أولا يجب تجهيز عدد اثنين من اكواب الدقيق الفاخر.

ثم عدد 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كذلك واحد كوب من السكر الأبيض الناعم.

ثم عدد واحد كوب من الحليب الطازج بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ثم ملعقة من الفانيليا السائلة او استبدالها فعدد معلقة كبيرة من الفانيليا الجاهزة.

ايضا ملعقتين من مسحوق الكاكاو.

كذلك كوب من الزيت النقي يفضل زيت الذرة. طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية فى الخلاط أولا يتم احضار الخلاط ووضع المقادير التالية: عدد اثنين من البيض ثم يضاف اليه كوب السكر وبعد ذلك كوب الزيت بالإضافة الى كوب الحليب. بعد ذلك يوضع عليهم الفانيليا ويتم تشغيل الخلاط حتي يمتزج المكون.

ثم يتم تجهيز بولا او اناء ويوضع فيه الدقيق ويتم تصفيته بالمصفاة وبعد ذلك يوضع الخليط الموجود في الخلاط ويقلب جيدا بالمضرب ويوضع عليهم البيكنج بودر.

ايضا يتم تقسيم الخليط فى عبوتين وفى احدهم يتم وضع ملعقتين من خام الكاكاو ويقلب جيداً.

ويتم تجهيز صنيه مناسبة للخليط وتدهن بالسمن جيدا. بعد ذلك يتم افراغ العبوتين من الخليط فى الصينية بالتوازي حتى يصبح نسف الكيك سادة والنصف الاخر شكولاتة.

ثم يتم تسخين الفرن جيدا وتوضع الصينية داخل الفرن ويعد النضج لمدة 20 دقيقة يتم رفع الصينية على الشواية وتترك لمدة خمس دقائق وتقدم بالهناء. عمر شويل - جدة طريقة تحضير كيكة العشر دقائق فى الخلاط اسفنجية هشة وطعم جميل بمكونات بسيطة فى المطبخ - ثقفني

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