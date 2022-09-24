نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخلطة السرية اسرع واحلى طريقة لعمل مخلل الزيتون في البيت مثل الجاهز بالظبط بدون مرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة المخللات على الطاولة لها مكان في قلوب معظم المصريين ، فهي ملك المائدة بلا منافسين ومكان خاص بها. ومن المخللات المهمة والتي يكثر طلبها وشرائها هو الزيتون وهذا لما يحتاجونة في عمل الوصفات مثل البيتزا والمكرونة ومعجنات ووصفات الجبنة السائحة ، ونظرا لان بعض السيدات لا يعرفون كيف يمكن عمله في المنزل بسبب انه يكون به طعم مر يغير بخلاف طعم الزيتوت الجاهز اللذيذ لذا هنا جئنا لكم بطريقة سريعة ورائعة مثل الجاهز لمخلل الزيتون الاخضر اليكم الطريقة .

لابد من توافر المقبلات بجانب اي انوع من المأكولات لان تلك المقبلات تعمل على فتح الشهية مثل المخللات وتتعدد انواع المخللات ومنها مخلل الجزر ومخلل الليمون ومخلل اللفت ويعتبر من افضل تلك المخللات هي مخلل الزيتون الذي يمكننا تخليل هذا المخلل في المنزل بطريقة لذيذة وبطعم افضل من الطعم المباع.

طريقة تخليل الزيتون الاخضر في البيت مثل الجاهز

زيتون مخلل

مكونات تخليل الزيتون في البيت :

كيلو من الزيتون الاخضر

نصف كيلو من الليمون

ستة من فصوص الثوم

كرفس

حبتان من الجزر

فلفل اخضر حار

فلفل احمر حار

نصف كوب خل ابيض

ملح

زيت زيتون او نباتي

طريقة تخليل الزيتون في المنزل :

نقوم بغسل الزيتون جيدا مع تقطيعة من الجنب بالسكين مجرد تقطيع عرضي وطولي فقط وليس تقطيع كامل ، ثم تقوم بنقعه في الماء مدة ثلاث ايام مع تغيير الماء يوميا ثلاث مرات ايضا وهذا للتخلص من مرارة الزيتون ثم بعد الثلاث ايام قومي بتصفية الزيتون من الماء ايضا جيدا ثم بااستخدام المفرمة نقوم بفرم الثوم والفلفل والليمون بقشرة والكرفس والخل والجزر والملح وبهذا تكون خلطة التخليل جاهزة، ثم امزجي الخلطة مع الزيتون جيدا حتى يتشبع بالخلطة ، ثم نقوم بااضافة قشر الليمون المعصور، ثم في برطمان زجاجي نظيف نقوم بتعبئة الزيتون بالخلطة فيه حتى تدخل جيدا داخل البرطمان ، ثم ضعي فوق الزيتون عصير الليمون المعصور حتى يغطيه تمام من قبل وعلى الوجه البرطمان ضعي القليل من زيت الزيتون ، ثم يحفظ في مطبخك لمدة خمسة عشرة يوم لا يفتح ابدا ولكن قومي برجها من وقت الي اخر ثم يستخدم بعد مدة تخليلة ولكن يحفظ في المبرد

طريقة اخرى لتخليل الزيتون الاخضر

مكونات تخليل الزيتون الاخضر:

٢ كيلو زيتون

كوب ملح

قشر الليمون

كوب واحد من عصير الليمون

جزر مبشور

فلفل اخضر

كرفس

زيت

طريقة تخليل الزيتون الاخضر في البيت :

قومي بنقع الزيتون بعد ثقبه مم الجانبين لسهولة تخليلة ولتشريب التتبيلة به في الماء مدة ثلاث ايام مع تغيير المياة من مرتان الي ثلاث يوميا، ثم في برطمان التخليل قومي بوضع طبقة من الجزر اولا ثم طبقة من الزيتون وبعد ذلك الفلفل الحار ، ومن ثم الليمون والكرفس وهكذا حتى انتهاء مستوي البرطمان التخليل ، ثم ضعي عصير الليمون من الاعلي حتى يغطية تماما ، وفي وعاء اخر قومي بتذويب الملح في الماء الساخن ثم صبي محلول الملح هذا حتى يتملىء البرطمان، ثم ضعي قشر الليمون على الوجه وزيت الزيتون وتغلق البرطمان وتحفظ لمدة ثلاثين يوما ونصف في درجة حرارة المطبخ ولا نفتحه خلالها حتى يتخلل ومن ثم يستخدم.