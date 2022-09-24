صاروخ التفتيح.. مقشر القهوة المبهر لتبييض الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة والتصبغات من أول استعمال

مقشر القهوة لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة ، تتعرض البشرة للعديد من العوامل الخارجية المختلفة التي تعمل على اسمرارها وجعل البشرة خشنة، لذا قد تلجأ بعض السيدات إلى شراء مستحضرات التجميل الجاهزة التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة على المدى البعيد، لذا تم الاتجاه إلى المواد الطبيعية التي تساعد في الحصول على بشرة صافية ونقية دون أي أضرار، لذا تأتي القهوة على رأس المواد الطبيعية، لأنها تحتوي على العديد من الفوائد للبشرة حيث ينصح بها خبراء التجميل، وبإضافة النشا نحصل على بشرة مثالية في أقل وقت وبأقل التكاليف، بالإضافة إلى مكونات مضمونه تماما.

مقشر القهوة لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة

بالرغم من اسمرار لون القهوة إلا إنها فعالة جدا للحصول على بشرة صافية ونضره، كما أنها تحتاج إلى بعض المكونات:

٢ ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستعمال

للحصول على النتيجة المرغوبة يفضل اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية.

نضع الفازلين في إناء ونسيحه على حمام بخار حتى يندمج مع باقي المكونات.

نضيف القهوة والنشا ونقلب حتى تتجانس المكونات معاً.

نضيف ماء الورد وزيت الزيتون وزيت جوز الهند.

نقلب جيدا ونضيف السكر، يفضل وضع السكر في النهاية والتقليب البسيط للخليط حتى لا يذوب السكر.

تساعد حبيبات السكر في تفتيح المسام وعمل تقشير للبشرة.

نغسل البشرة جيداً بالماء الدافئ ونجففها تماماً.

نضع الخليط على البشرة بحركات دائرية.

نضع الخليط على البشرة بحركات دائرية. تترك الخليط على البشرة لمدة من عشرة دقائق إلى ربع ساعة.

يتم فرك المقشر وغسل البشرة بالماء الفاتر.

يفضل استخدام هذه الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرغوبة.

فوائد مقشر القهوة