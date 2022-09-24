جهزي السمسمية بكوب واحد من السكر في المنزل حلوى المولد المشهورة اللذيذة

تعتبر حلوى السمسمية اللذيذة من أشهي أنواع الحلويات التي يقبلها الكثير من الناس وذلك بسبب مذاقها الرائع، كما أن تتميز هذه الحلوى بالعديد من الفوائد وذلك لوجود السمسم به وهو المكون الأساسي لها مع خليط الشربات، حيث يعمل على تقوية العظام وتقليل حالة الدوران ويعالج الإمساك لأنه يحتوي على نسية عالية من الألياف، وهي من أشهر الحلويات التي يتم إعدادها في مناسبة مولد النبي صلي الله عليه وسلم، واليوم سوف نعرض على جميع متابعي موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل السمسمية في المنزل وكيفية إعدادها بدون أي صعوبة.

مكونات عمل حلوى السمسمية

تعتبر مكونات عمل حلوى السمسمية من المكونات السهلة التي نجدها في البيت دائماً وهي كما يلي:-

كوب ونصف من السمسم.

ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب من السكر.

عصير ليمونة.

كوب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف على خطوات عمل سهلة وبسيطة لعمل هذه الحلوى في المنزل وهي كما يلي:-

نحضر مقلاة ونضعها على النار ونحمص بها كمية السمسم تحميصاً خفيفاً. ثم نضع في إناء آخر كوب الماء وكوب السكر وعصير الليمونة ونضعه على النار ونتركه حتى يعقد. بعد ذلك نضيف السمسم المحمص على خليط الماء والسكر ونقلب فيه لمدة دقيقتين ثم نرفعه من على النار. نسكب الخليط في صينية مناسبة مدهونة بملعقة من الزيت ونتركها قليلاً. بعد أن يبرد الخليط قليلاً نقوم بتقطيعه إلى مربعات أو مستطيلات ونتركه حتى يتمسك جيداً.

طريقة تحضير كرات السمسم بالدبس

تعتبر طريقة عمل كرات السمسم بالدبس من الأنواع الشيقة التي سوف نعرفها الآن وهي كما يلي:-

المكونات

٢ كوب من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

كوب من السكر.

الطريقة