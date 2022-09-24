نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة في المنزل بخطوات سهلة وسريعة ومقادير مضبوطة والطعم حكاية في المقال التالي
هناك بعض الحلويات التي تعتبر من الأساسيات في الحلويات الشرقية، والتي يتم تناولها بشكل كبير من وقت لآخر سواء للاطفال او الكبار، ومن أهم الحلويات المميزة هي الكيكة بكل انواعها المعروفة، ولكن تظل كيكة الشيكولاته هي الأكثر تميزًا وطلبًا للكثير كما أنها أهم الأنواع التي تقدم عادتًا في المناسبات واعياد الميلاد، لذلك تبحث دائمًا الكثير من الأمهات على طريقة عمل كيكة الشيكولاته بخطوات بسيطة وغير مكلفة في المنزل وعدم الحاجة إلى شرائها من الخارج.
طريقة عمل كيكة الشيكولاته في المنزل
بخطوات بسيطة واضحة، و بمجموعة من المكونات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة جدًا للجسم، اصنعي لأسرتك ألذ كيكة شيكولاته هشة ومميزة، وخطوات التحضير تتمثل في الآتي:
المكونات
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- عدد ثلاث بيضات.
- ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- كوب سكر ناعم أبيض.
- كوب الا ربع من الزيت.
- رشة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- خمس ملاعق من الكاكاو الخام.
- كوب الا ربع من اللبن.
- صوص شيكولاته للتزين.
طريقة التحضير
- يفضل استخدام اما المضرب الكهربائي أو الخلاط في القيام بخلط المكونات حتى يتم التجانس بشكل أفضل وأسرع بين المكونات.
- قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ويترك حتى يسخن.
- أضيفي داخل الخلاط الزيت مع السكر.
- اخلطي المكونات على أعلى سرعة حتى يذوب السكر ويصبح خليط ذات قوام كريمي ناعم.
- أضيفي إليه البيض واحدة تلو الأخرى، ثم أضيفي الفانيليا.
- أعيدي الخلط بشكل أسرع حتى تتجانس المكونات مع بعض.
- ثم يتم إضافة اللبن وإعادة الخلط والاستمرار على ذلك.
- في وعاء آخر يتم نخل الدقيق.
- أضيفي إليه الكاكاو الخام، ورشة الملح.
- ثم أضيفي اليه البيكنج باودر،واخلطي المكونات مع بعض.
- أضيفي الخليط الذي قد تم تجهيزه في الخلاط الى خليط الدقيق المخلوط بشكل تدريجي مع التقليب و الخلط بالمضرب اليدوي.
- استمري في خلط المكونات حتى التجانس وحتى تصبح عجينة سائلة ثقيلة.
- قومي بتجهيز قالب مناسب الحجم، ثم يضاف إليه قطرات من الزيت، ورشة من الدقيق.
- أضيفي خليط الكيكة إلى القالب.
- ادخلي القالب بعد ذلك إلى الفرن ويترك لمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج الكيكة تمامًا.
- بعد الانتهاء تخرج الكيكة وتترك حتى تبرد ثم يضاف إليها الصوص وتقطع وتقدم بألف هنا.
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