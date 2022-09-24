طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة في المنزل بخطوات سهلة وسريعة ومقادير مضبوطة والطعم حكاية

هناك بعض الحلويات التي تعتبر من الأساسيات في الحلويات الشرقية، والتي يتم تناولها بشكل كبير من وقت لآخر سواء للاطفال او الكبار، ومن أهم الحلويات المميزة هي الكيكة بكل انواعها المعروفة، ولكن تظل كيكة الشيكولاته هي الأكثر تميزًا وطلبًا للكثير كما أنها أهم الأنواع التي تقدم عادتًا في المناسبات واعياد الميلاد، لذلك تبحث دائمًا الكثير من الأمهات على طريقة عمل كيكة الشيكولاته بخطوات بسيطة وغير مكلفة في المنزل وعدم الحاجة إلى شرائها من الخارج.

طريقة عمل كيكة الشيكولاته في المنزل

بخطوات بسيطة واضحة، و بمجموعة من المكونات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة جدًا للجسم، اصنعي لأسرتك ألذ كيكة شيكولاته هشة ومميزة، وخطوات التحضير تتمثل في الآتي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض.

عدد ثلاث بيضات.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

كوب سكر ناعم أبيض.

كوب الا ربع من الزيت.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خمس ملاعق من الكاكاو الخام.

كوب الا ربع من اللبن.

صوص شيكولاته للتزين.

طريقة التحضير