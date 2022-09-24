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تواجه الكثير من السيدات مشكلة جفاف القدمين وتعرض كعب القدم إلى الكثير من التشققات فتعمل على تفتيح الجلد يدخل بها الكثير من البكتريا التي تعمل على حدوث ضرر كبير على الجلد، فنجد أن تشققات الجلد هي من أسوأ الأشياء التي قد تزعج أي سيدة وتحاول جاهدة أنها تتخلص من ذلك التشققات من خلال اتباع بعض الخلطات الطبيعية. خلطة العسل لتشقق القدمين المقادير كوب واحد من العسل الأبيض.

مقدار من الماء الدافئ. طريقة الاستخدام نأتي بوعاء عميق ونضع به مقدار من الماء الدافئ ويكون الوعاء ممتلئ ثم نضيف إليه كوب واحد من العسل الأبيض ونخلطهم مع بعض جيدا.

نضع القدمين في الوعاء ونتركها لمدة تلت ساعة حتى نلاحظ أن جلد القدمين قد باش نأتي بحجر القدمين ونفرك طبقة الجلد الميتة.

نشطف القديمين ونستخدم مرطب مناسب القديمين وقد نرتدي بعدها جوارب قطنية. خلطة زيت جوز الهند المقادير كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

مقدار من الماء الدافئ. طريقة الاستخدام نضع في وعاء عميق مار من الماء الدافئ ثم نضيف عليه كمية مناسبة من زيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض.

نقوم بنقع القدمين في الماء الدافئ ونحضر أدوات تنظيف القدمين مثل الحجر حتي تعمل على إزالة طبقة الجلد الميت.

نبدا في تجفيف القدمين باستخدام المنشفة ثم ندلك القدمين بزيت جوز الهند و ترتدي زوج من الجوارب النظيفة ونستمر في لبسها من فترة الليل إلى صباح اليوم التالي. خلطة زبدة الشيا وعصير الليمون المقادير كمية مناسبة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

مقدار من الماء الدافئ. طريقة الاستخدام نأتي بإناء كبير ونضع به مقدار من الماء ونقوم بنقع القدمين في الماء حتى يتم تبويش الجلد وتتمكن من ازالة طبقة الجلد الميت باستخدام بعض أدوات البديكير ومنها استخدام الحجر أو أدوات ازالة التشققات.

نخلط ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع زبدة الشيا ونضعها على القدمين بعد تجفيفها و ترتدي زوج من الجوارب من فترة الليل حتى صباح اليوم التالي.

يمكن استخدام تلك الوصفة على الأقل مرة واحدة من كل أسبوع أو مرتين حتى نحصل على نتيجة مذهلة. عمر شويل - جدة خلطة سحرية لتنعيم القدمين تخلصك من تشققات الكعبين من اول استعمال - ثقفني

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