نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعا للسيلوليت مقشر القهوة الرهيب لشد الجسم وعلاج السيلوليت في المقال التالي

نجد أن السيلوليت هو من أكثر المشكلات المزعجة جدا التي تظهر في الجسم وهي عبارة عن علامات التمدد قد تظهر في الذراعين والفخذين وهي مشكلة يصعب التخلص منها بسهولة، وتعتبر السيلوليت هي المشكلة الرئيسية في زيادة الوزن بشكل ملحوظ ويعود أسباب زيادة الوزن إلى عوامل متنوعة، وتبحث بعض الفتيات عن طرق علاج السيلوليت من خلال اتباع بعض الخلطات الطبيعية. مقشر القهوة لعلاج السيلوليت المقادير ربع كوب من القهوة المطحونة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر البني.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

استخدم وعاء زجاجي. طريقة الاستخدام نحضر إناء عميق ونضع به ربع كوب من القهوة المطحونة ثم نضيف عليها ثلاث ملاعق كبيرة من السكر البني ونخلطهم مع بعض ثم نضع معهم ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند ونقلبهم حتى يتم تجانسهم.

نأتي بإناء زجاجي صغير ونضع بها جميع المكونات حتى يكون تحت الاستخدام ناخذ منه كمية قليلة ونفردها في أماكن تواجد السيلوليت المتواجدة في الجسم.

ونبدأ في عملية تدليك الخلطة على الجسم لمحاولة اذابة السيلوليت المتواجدة بالجسم ونتركه وقت كافي مع التدليك المستمر ثم نغسل الجسم جيدا باستخدام الماء الفاتر.

نتبع استخدام هذه الخلطة على الاقل ثلاث مرات أسبوعيا حتى نحصل على نتيجة مرضية. وصفة خل التفاح للتخلص من السيلوليت المقادير كوب واحد من الخل التفاح.

كوبين كبيرين من الماء.

عدد قليل من قطرات العسل الأبيض. طريقة الاستخدام نضع كوب واحد من خل التفاح في وعاء صغير ثم نضيف عليه كوبين كبيرين من الماء وندمجهم مع بعض ثم نضع عليهم عدد من قطرات العسل الابيض ونقلب جميع المكونات مع بعضها.

ندهن الأماكن التي يوجد بها السيلوليت في الجسم ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نغسلها باستخدام الماء الفاتر.

يمكننا اتباع تلك الوصفة بشكل يومي في تستخدمها مرتين في اليوم حتى نحصل على نتائج مذهلة. وصفة زيت اليوسفى المقادير عدد خمس قطرات من زيت اليوسفي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة الاستخدام نخلط جميع المكونات في بولة صغير ونقلبهم مع بعض حتي يتم تجانسهم.

ندهن أماكن السيلوليت في الجسم ونتركها لمدة عشر دقائق ثم نغسلها بالماء الفاتر. عمر شويل - جدة قولي وداعا للسيلوليت مقشر القهوة الرهيب لشد الجسم وعلاج السيلوليت - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قولي وداعا للسيلوليت مقشر القهوة الرهيب لشد الجسم وعلاج السيلوليت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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