تبييض سواد الرقبة في ثواني خلطة النشا الرهيبة لتبييض الرقبة من اول مرة

النشا من المكونات التى توجد فى اى مطبخ ولها عدة فوائد فى الشعر والبشرة سوف تجعلك لا تتركيها ابدا من بيتك، فهى تعمل على تفتيح البشرة وعلاج الاسمرار الموجود بها وتعيد لون البشرة من جديد، كما أنها تشد الجلد المترهل وتعمل على إزالة التجاعيد من على البشرة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل وصفة لتفتيح سواد الرقبة والعمل على إزالة جميع التصبغات والاسمرار الموجود بها.

وصفة طبيعية لتفتيح سواد الرقبة

المكونات

معلقة كبيرة من الزبادى.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة صغيرة من الترمس المطحون.

معلقة جلسرين صغيرة.

معلقة من ماء الورد.

تحضير خلطة النشا لتفتيح سواد الرقبة

نخلط الزبادى مع الترمس المطحون والنشا وعصير الليمون والجلسرين وماء الورد للحصول على قوام كريمى ناعم يسهل فرده على البشرة.

نغسل الوجه والرقبة بالماء والغسول المناسب، ثم نضع الخليط على البشرة والرقبة ونتركها لمدة ربع ساعة.

نفرك الخلطة من على الوجه والرقبة بحركات دائرية، ثم يغسل بالماء فقط.

نضع ماء الورد على البشرة لإغلاق المسامات.

هذه الوصفة سوف تعد من أجل الحصول على بشرة متفتحة وإزالة اسمرار الرقبة وإعادة البشرة بلونها الطبيعى الموحد وإزالة البقع والتصبغات من عليها.

خلطة النشا لتبييض اسمرار الرقبة

المكونات

معلقة نشا كبيرة.

معلقة كبيرة من القهوة.

معلقة سكر صغيرة.

ماء ورد للعجن.

تحضير خلطة لتفتيح سواد الرقبة

نخلط القهوة مع السكر والناس ونضيف إليهم تدريجياً ماء الورد للحصول على قوام يسهل أن يفرد على الرقبة والوجه، ثم نفرك المقشر من على الرقبة بحركات دائرية لمدة دقيقتين، ويترك على الرقبه لمدة دقيقة.

تغسل الرقبة بالماء جيداً حتى نتخلص من بقايا المقشر.

هذا المقشر رائع لتحديد خلايا الجلد الميت وإعادة البشرة بلونها الطبيعى الموحد، كما أنه يزيل طبقات الجلد السوداء من على الرقبة ويعمل على تفتيحها، لاحتواء الوصفة على القهوة التى بها مضادات الأكسدة التى تعمل على إزالة الجلد الميت المتراكم على سطح البشرة وظهور جلد جديد يحسن من مظهر البشرة، كما أنها تحتوى على النشا التى تقوم بتفتيح البشرة وعلاج الاسمرار المحيط بها وتجديد طبقات الجلد السمراء وإعادة التفتيح لها من اول استخدام.