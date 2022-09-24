وفري كتير طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في البيت

الطحينة البيضاء بالسمسم تعد من الإضافات المحببة لدى الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار؛ حيث أنها تعتبر من أفضل المقبلات بجانب الأطباق الرئيسية، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية جدا، ولهذا تم استخدامها في كثير من السندوتشات والحلويات، وتستخدم أيضا في صناعة الحلاوة الطحينية ولذلك وللإقبال الشديد عليها تسعى السيدات لمعرفة طريقة عمله في المنزل، والآن نقدم لكم طريقة عمل الطحينة من خلال مقالنا هذا.

الطحينة البيضاء بالسمسم

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الطحينة البيضاء في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

كوب ونصف من السمسم الأبيض المنقى جيدا.

مقدار نصف كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من زيت الذرة أو أي نوع على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على الطحينة البيضاء، مثل التي تباع في المحلات وهى طريقة سهلة وبسيطة ولا تستهلك وقت في عملها وهي كالتالي:

نضع السمسم على صينية ثم نقوم بالتخلص من الشوائب، ثم نقوم بتحضير مقلاة واسعة ونضعها على نار هادئة جدا.

ثم نضع السمسم فى المقلاة مع التقليب المستمر حتى يصل السمسم إلى اللون الذهبي الفاتح، ومن ثم نتركه جانبا لكى يبرد تماما.

بعد ذلك نقوم بتحضير مطحنة التوابل ثم نضع بها السمسم المحمص، ويتم تشغيل المطحنة حتى تصبح ناعمة جدا وتأخذ شكل الرمال.

وذلك مع الاستمرار فى الخلط إلى أن يصبح السمسم مثل العجين.

نضيف بعد ذلك الدقيق والزيت بشكل تدريجي.

ونستمر فى الخلط إلى أن تصبح المكونات متجانسة ومتداخلة مع بعضها البعض.

والآن يصبح لدينا طحينة لها قوام ثقيل وكثيف.

وتحفظ الطحينة الخام في علبة زجاج محكمة الغلق، وبذلك تصبح الطحينة الخام جاهزة للاستخدام.

فوائد الطحينة البيضاء

تحتوي الطحينة على فوائد كثيرة مفيدة للجسم، ومن أهم هذه الفوائد الآتي: