لبياض الحليب.. ماسك الريفو والزبادي لتفتيح البشرة 5 درجات بطريقة سهلة ومبتكرة

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من الماسكات الجبارة التي يتم اللجوء إليها للحصول على بشرة صافية هو ماسك الريفو والزبادي، فهو ماسك فعال في القضاء على مشكلة البثور المزعجة حيث يعمل كمضاد حيوي لأي نوع من الالتهابات قد تصيب البشرة، كما أنه له قدرة عجيبه على تنظيف البشرة من أعماقها من خلال فتح المسام وإزالة الأتربة العالقة بها، لذا يفضل عقب استخدامه غسل الوجه بالماء البارد ليتم غلق تلك المسام مرة أخرى عقب تنظيفها، أما عن مكونات الماسك فهي من السهل تحضيرها حيث نتعرف عليها في السطور التالية وبأكثر من طريقة.
ماسك الريفو والزبادي
هذا الماسك من الماسكات التي أثبتت فاعليتها مؤخراً في الحصول على نضارة وتفتيح البشرة بشكل فوري كما أنه يقضي على البثور السوداء والحبوب المزعجة، وهو ما تحرص كل سيدة على تحقيقه، فقد نصح به عدد من خبراء التجميل، لذا يمكن ذلك من خلال المكونات التالية:
ماسك الأسبرين لتفتيح البشرة
المكونات:
- قرص واحد ريفو.
- ½ علبة زبادي.
طريقة تحضير الماسك:
- يتم ترك ½ علبة الزبادي يوم كامل حتى تتخمر.
- بعد ذلك في صباح اليوم التالي يتم صحن قرص الريفو وإضافته إلى الزبادي.
- ثم يتم توزيع طبقة مناسبة من الماسك على كامل الوجه وتركه لمدة ساعة.
- بعد ذلك عقب مرور ساعة يتم غسل الوجه بالماء الفاتر أولاً ثم الماء البارد.
ماسك الأسبرين والعسل والزبادي للوجه
مع زيادة المكونات الطبيعية للماسك يتم الحصول على فوائد أكثر للبشرة، على ألا يتم الإفراط في إضافتها بل يفضل تحضير المكونات التالية فقط:
- عدد 3 حبوب من الريفو المتواجد بالصيدليات.
- ملعقة واحدة ونصف من العسل الأبيض الطبيعي.
- مكعب واحد صغير من صابون الجلسرين.
- واحد كوب ونصف من اللبن الزبادي.
- أي نوع مرطب مناسب لنوع البشرة.
وصفة قرص الريفو لبشرة صافية
يتم تحضير الوصفة من خلال تطبيق الخطوات التالية بشكل صحيح:
- باستخدام أي أداة يتم طحن حبوب الريفو جيداً.
- بعد ذلك يتم إضافة الزبادي للحبوب المطحونة مع التقليب باستمرار.
- ثم نقوم بإضافة العسل مع التقليب ليتم خلط المكونات.
- بعد ذلك يتم إضافة ماء الورد.
- ثم على وجه نظيف تماما تم غسله بصابونة الجلسرين يتم توزيع الخليط.
- وعقب 3 دقائق فقط يتم إزالة الخليط باستخدام الماء الفاتر والصابون.
- بعد ذلك توزيع طبقة مناسبة من المرطب على كامل البشرة.
- بينما للحصول على نتائج جذرية يجب تكرار الماسك أو الوصفة 3 مرات أسبوعياً.
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