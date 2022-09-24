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الشعر الطويل من أهم مفاتن المرأة، وتسعد المرأة عندما ترى أن شعرها طويل وناعم، وتبحث بعض النساء التى تعانى من من قصر الشعر عن وصفات لتطويل الشعر بشكل سريع، وحيث توجد بعض المنتجات تساعد على تطويل الشعر ولكن في وقت طويل، لذلك سوف نقوم بعمل وصفة ماء البصل و القرنفل لتطويل الشعر بسرعة، فإليكم هذه الوصفة. وصفة ماء البصل و القرنفل مع زيت الزيتون المكونات:- بصلة متوسطة.

٥ أعواد من القرنفل.

ربع كوب ماء.

ثلاث معالق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث معالق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ثلاث معالق كبيرة من زيت جوز الهند.

زجاجة فارغة بخاخ. خطوات التحضير:- نقوم بإحضار وعاء صغير ونقوم ببشر البصل بها و نصفي البصل من التفل ونحتفظ بالماء الخارج منه حتى نستخدمه في الوصفة.

في وعاء آخر نضع الماء وعليه اعواد القرنفل ونقوم بغلي القرنفل ثم بعد ذلك يصفى القرنفل مع الاحتفاظ بالماء.

يوضع ماء البصل مع القرنفل المغلى ونقوم بإضافة زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند و نمزج المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على مزيج مميز لتطويل الشعر بسرعة.

يوضع الخليط في زجاجة البخاخ ترج جيدا قبل الاستخدام.

نقوم بتنظيف الشعر وفروة الراس جيدا وعلى شعر جاف نقوم برش الخليط على الشعر وعلى فروة الرأس حتى تتشرب فروة الرأس من المزيج.

نترك المزيج على الشعر لمدة ٣ ساعات ثم يغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ ثم يجفف الشعر. فوائد وصفة ماء البصل و القرنفل للشعر يحتوي البصل على نسبة عالية من الكبريت الذي يحفز نمو الشعر.

يساعد القرنفل على تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ويقوم باصلاح الشعر التالف.

يساعد البصل على تحفيز الكولاجين الصحي للشعر والذي يساهم في ترميم الشعر.

يساهم القرنفل بحماية فروة الرأس من الصلع وتساقط الشعر.

ينتج البصل مادة الكيراتين المعالج للشعر.

يمنح القرنفل الشعر البريق واللمعان حيث يحتوى على الكثير من الألياف والمعادن التى تساعد على تطويل الشعر.

ينشط القرنفل الدورة الدموية لفروة الرأس. عمر شويل - جدة معجزة القرنفل لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ لن تصدقي النتيجة - ثقفني

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