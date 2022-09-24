نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من تجاعيد البشرة نهائياً بمعلقة واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يفقد جلدنا مرونته مع تقدمنا ​​في العمر وتظهر التجاعيد عليه بمرور الوقت. لحسن الحظ ، هناك سلسلة من الطرق البسيطة مثل تدليك الوجه بملعقة ، والتي يمكن أن تساعدك على منع أو إزالة تجاعيد الجلد وتمنحك بشرة نضرة وصحية. انضم إلينا في هذا المقال من موقع ثقفني لتعليمك كيفية إزالة تجاعيد الوجه بملعقة .

ماذا نحتاج لتدليك الوجه بالملعقة؟

لتدليك الوجه بملعقة ، فقط ضعي القليل من الشاي وملعقة حلوى في يدك. تعتبر الملاعق الفضية أو الذهبية الخيار الأفضل ، وإذا لم يكن لديك هذه الملاعق في المنزل ، يمكنك أيضًا استخدام الملاعق العادية ، فقد تكون أقل فاعلية ، لكنها لا تزال فعالة.

الشاي الأخضر أو ​​البابونج

وعاء الثلج

ملعقة

زيوت الجلد الخاصة مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز وبذور السمسم

زيت الجوجوبا للبشرة الجافة

هذه هي العناصر التي ستحتاجها لأداء هذا النوع من التدليك ، لذلك إذا كنت تفكر في القيام بتدليك الوجه بالملعقة ، فيجب عليك تحضير هذه المواد أولاً.

تدليك لإزالة تجاعيد العين

لمنع تورم عينيك أو إزالته ، ضعي الملاعق في الثلاجة واتركيها تبرد قليلًا. ثم ضعهم على جفونك وامسكهم لمدة 3 إلى 5 ثوان. كرر هذه الحركة 5 مرات. يمكن لهذه التقنية أن تزيل التجاعيد من جفونك وتجعل عينيك تشعر بالنعاس.

تدليك لإزالة الهالات السوداء تحت العينين

ضع الملعقة التي استخدمتها في التقنية السابقة على الزوايا الداخلية للعين القريبة من الأنف وانتقل إلى الزاوية الأخرى للعين. يجب أن تبقى الملاعق في هذه المنطقة من العين لمدة 4-7 ثوانٍ. كرر هذه الحركة 3 مرات.

تقنية قدم كرو

ستساعدك هذه التقنية على التخلص من التجاعيد ويكون تأثيرها طويل الأمد. لتنفيذ هذه التقنية ، تحتاج إلى ملعقتين دافئتين وملعقتين باردتين. سخني ملعقتين وضعيهما على الزاوية الخارجية لعينيك. قم بثلاث حركات دائرية نحو الجزء الخارجي من العين وامسك بالملعقة لمدة 2-4 ثوان. كرر هذه الحركة 3 مرات. افعل نفس الحركة بالملاعق الباردة ولكن مرة واحدة فقط.

تقنية الجبين الخاصة

هناك تقنيات مختلفة للتعامل مع تجاعيد منطقة الجبهة يمكنك الاختيار من بينها. سخني ملعقتين وضعيهما في منتصف جبهتك ووجههما نحو صدغيك . كما لو كان يسحب سلسلة. عندما تصل إلى الصدغين ، اضغط عليها على بشرتك ست مرات. افعل نفس الحركة بالضبط بالملاعق الباردة.

تقنية ازالة التجاعيد بين الحاجبين

في تقنية تدليك الوجه بالملعقة ، سنستخدم الملاعق الساخنة. ضعي الملاعق بين حاجبيك واضغطي 6 مرات. ارسم الملاعق على جبهتك. يجب أن تتم هذه الحركة ثلاث مرات.

تقنية إزالة التجاعيد حول الخدين وحول الشفاه

من الأفضل استخدام الملاعق الفضية لأداء هذه التقنية. التخلص من التجاعيد حول الشفاه والخدود يمكن أن يجعلك تبدو أصغر منك بعشر سنوات. مرري الملاعق الدافئة من شفتك العليا في حركة لولبية تجاه خديك وكذلك أذنيك. كرر هذا من الشفة السفلى أيضًا. يجب تكرار هذه التقنية 5 مرات.

هناك تقنيات عديدة لتدليك الوجه بالملعقة. من أجل رؤية تأثير هذه التقنيات على المدى القصير والطويل ، يجب عليك القيام بها بشكل صحيح وصحيح تمامًا.