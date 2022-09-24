نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض كالثلج.. اصنعي كريم الزبادي والنشا للتبيض الفوري وإزالة التصبغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة الزبادي والنشا للتبيض تبحث عنها النساء والفتيات بكثرة، وذلك لما لها من نتائج فعالة بنسبة 100% في التبيض، حيث أن النشا والزبادي معًا يكون عبارة عن ماسك للبشرة يمنحها كافة المغذيات التي تحتاجها حتى تبدو نضرة وخالية من العيوب وبالتالي تصبح فاتحة، وذلك ما سوف تجدينه بنفسك مع الاستخدام الأول لهذه الوصفة الرائعة التي سوف نعرضها لكي تفصيلاً في السطور الآتية.

وصفة الزبادي والنشا للتبيض

سوف نحتاج عدة مكونات بسيطة وذات تكلفة اقتصادية محدودة ومتوفرة في كل منزل، وهي كالآتي:

واحد ملعقة ذات حجم كبير من نشا الذرة.

مقدار واحد كوب من الزبادي البلدي الطازج.

سوف نحتاج إلى بضعة قطرات من عصير الليمون.

طريقة عمل الوصفة

تعد طريقة عمل وصفة الزبادي والنشا لتفتيح وتبييض البشرة سهلة ولا تستغرق سوى دقائق قليلة، وهي عبارة عن الخطوات الآتية:

يتم في بداية الأمر خلط جميع المكونات السابق ذكرها بصورة جيدة مع بعضها البعض حتى تكون ممتزجة تمامًا.

نقوم بتوزيع الخليط على البشرة النظيفة.

يتم ترك الماسك على البشرة لمدة حوالي ربع ساعة فقط، ثم يتم غسل الوجه جيدًا باستخدام الماء الفاتر.

كما يمكنك تجربة وصفة الزبادي والنشا مع العسل، أو مع ماء الورد، وعندها يتم استبدال عصير الليمون مع ماء الورد أو العسل، وعندها أيضًا سوف تساعد الوصفة في ترطيب البشرة وإزالة جميع الشوائب التي توجد بها وبالتالي الحصول على التبيض المثالي.

فوائد وصفة الزبادي والنشا البشرة

لهذه الوصفة الطبيعة فوائد عديدة دون غيرها من وصفات تبيض البشرة، فهي ذات مفعول خاص، حيث أن هذا المفعول يشبه كثيرًا في نتيجته مفعول السحر وهو ما يجعل المرأة تداوم على استخدامها لبشرتها حتى تحصل على التفتيح والتبيض المثالي لها، ومن أبرز تلك الفوائد ما يلي: