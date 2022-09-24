نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج الشعر الابيض والشيب المبكر بملعقة قرنفل في 3 دقائق سيعود شعرك للونه الطبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الشعر الأبيض من الأمور المزعجة التى تؤرق جميع السيدات ويرغبون دائماً فى الحصول على طرق عديدة للتخلص من الشعر الأبيض بطريقة آمنة تماماً على الشعر، وسوف نقدم لكى عزيزتى فى هذا المقال طريقة عمل وصفات طبيعية كثيرة للتخلص من الشعر الأبيض وإعادة الشعر بلونه الطبيعى الموحد وإزالة الشعر الابيض بطريقة سهلة وبسيطة.

وصفة طبيعية لعلاج الشيب المبكر بالحناء

المكونات

حنه جلورى باللون البنى.

معلقة كبيرة من الخل.

ماء دافىء للعجن.

تحضير وصفة الحناء للتخلص من الشيب

نحضر وعاء بلاستيك ونضع عبوة الحنه ونعجنها بالماء الدافئ، ثم نضع الخل و نعجن الحنه حتى تصبح لينة ومتماسكة.

نقوم بتغطية الشعر بالحنة بالكامل وخصوصاً مقدمة الرأس، ثم تغطى الشعر بالبونية المخصص للشعر ونتركها على الشعر ساعة.

نغسل الشعر جيداً بالماء فقط.

سوف نحصل على شعر بنى مميز ويعد الخل من المكونات التى تعمل على تثبيت اللون واخفاء اللون الأبيض.

وصفة الكركم لصبغ الشيب وإزالة الشعر الأبيض

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الكركم.

كوب من الماء.

تحضير وصفة لعلاج الشعر الأبيض بالكركم

نغلى الكركم فى إناء به كوب من الماء ونرفع على النار.

نصفى ماء الكركم ونتركه يبرد، نقوم بوضع الشعر إلى مقدمة الرأس ونقوم بتغطية الشعر بماء الكركم وتركه لمده ساعتين على الشعر وتغطية الرأس بالبونية حتى لا يقوم ماء الكركم بصبغ الجسم.

نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو.

الكركم من الوصفات الممتازة فى الحصول على شعر اشقر لامع، كما أنه لا يعمل على صبغ الشعر الأبيض فقط، بل فهو يعمل على تنعيم الشعر وترطيبة ومنحه القوة والكثافة.

وصفة القرنفل لصبغ الشعر الأبيض

المكونات

معلقة كبيرة من اعواد القرنفل.

معلقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

تحضير وصفة القرنفل لإزالة الشيب.