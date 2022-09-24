لأنكِ أميرة مُدللة.. طريقة باديكير الكوافيرات في المنزل ووفري فلوسك واضمني النظافة والنتيجة خرافية

العديد من الفتيات والسيدات يذهبن إلى الكوافير لعمل باديكير الأقدام ولكن هل تسائلتي يوماً ما هي طريقة باديكير الكوافيرات في المنزل لكي توفري على نفسك الوقت والمصاريف المكلفة التي تدفعيها هناك، فإن طريقته سهلة جداً وفعالة ويمكن تطبيقها في المنزل بكل سهولة، واليوم سوف نعرفك على طريقة الباديكير في المنزل خطوة بخطوة وسوف تحصلين منه على النتائج المطلوبة.

طريقة باديكير الكوافيرات في المنزل

من المهم في البداية أن تقومي بتحضير كل الأدوات المطلوبة وتضعيها بجانبك قبل البدء حتى لا تتعطلين بأي شكل من الأشكال، والأدوات المطلوبة لعمل الباديكير تكون:

المكونات

مياه دافئة أو ساخنة في وعاء كبير.

مبرد.

قصافة أظافر.

مزيل طلاء أظافر.

كيس من القطن الطبي.

لون المناكير الذي تفضليه.

حجر أقدام.

طريقة عمل الباديكير

قومي أولا باستخدام قطعة من القطن وضعي عليها مزيل طلاء الأظافر لإزالة المانكير الموجود.

في الخطوة التالية قومي بنقع أقدامك في المياه الساخنة لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة لكي يتم إذابة الجلد الميت جيداً.

نستخدم بعد ذلك القصافة في قص أظافر قدميك ليكون شكلها متناسق ومتساوي.

من الخطوات المهمة التي يجب الاهتمام بها هي تنظيف الأظافر من الجوانب والتخلص من الجلد الميت والقشور ليكون شكلها جذاب.

في الخطوة التالية نستخدم المبرد في تسوية الأظافر وعمل شكل متناسق لها، وهذه الخطوة فارقة جدا في خطوات الباديكير.

نستخدم في الخطوة التالية حجر الأقدام في فرك الكعبين به جيداً حتى يتم التخلص من الجلد الميت بشكل كامل والتخلص من الزوائد الجلدية المزعجة وليصبح الكعبة أكثر نعومة.

نستخدم بعد ذلك لون طلاء الأظافر المفضل الذي قمنا بتحضيره ونبدأ في طلاء الأظافر بشكل متناسق.

من الخطوات الهامة التي يجب الاهتمام بها هي ترطيب القدمين بشكل يومي قبل النوم للحصول على قدمين أكثر نعومة.

وبذلك نكون انتهينا من مقال اليوم والذي كان عن طريقة باديكير الكوافيرات في المنزل والذي يمكنك تطبيقها بنفسك وفي منزاك بكل سهولة وسوف تحصلين على نفس النتائج وسيصبح شكل قدميك أكثر نعومة وأكثر جاذبية من قبل.