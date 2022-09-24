نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليكِ الطريقة السحرية لتوريد الخدود والشفايف طبيعيا واللون ثابت بدون نقطة ميكب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتساءل الكثير من النساء والفتيات عن طريقة توريد الخدود والشفايف طبيعيا، باعتبارها إحدى العلامات الأنثوية المميزة التي تدل على الجمال لذا أشار خبراء العناية بالبشرة إلى وجود مجموعة من الخلطات الطبيعية التي أثبتت جدارتها في الحصول على خدود وشفاه وردية جميلة مميزة وجذابة، بدلًا من استخدام مستحضرات التجميل الضارة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

توريد الخدود والشفايف طبيعيا

الخدود والشفاه الوردية الجميلة علامة من علامات الأنوثة وكنز من كنوز الجمال، ولحسن الحظ هناك العديد من الوصفات المنزلية البسيطة التي أثبتت جدارتها في الحصول على خدود وشفاه وردية جميلة جذابة.

مقشر السكر

استخدام مقشر السكر يمنحك خدود وشفاه وردية مميزة من أول استعمال، وذلك عن طريق اتباع التالي:

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

½ ملعقة من السكر الأبيض.

القليل من زيت جوز الهند.

قطرات من ملون الطعام.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى تمتزج المكونات تمامًا.

نطبق الخليط على الشفايف والخدود، مع التدليك المستمر بحركات دائرية لطيفة لمدة 5 دقائق.

نغسل المقشر جيدًا، مع ضرورة تطبيق إحدى المرطبات الطبيعية.

ينصح بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهرين.

خلطة الشمندر والجزر

إحدى الخلطات الطبيعية السحرية التي حققت نجاحًا باهرًا في توريد الخدود والشفاه بفضل احتوائها على صبغة البيتانين، كل ما عليكِ فعله هو اتباع التالي:

المكونات

حبة واحدة من الشمندر.

عدد حبة واحدة من الجزر.

ملعقة من العسل.

الطريقة

نهرس كل من الشمندر والجزر جيدًا.

إضافة مقدار العسل إلى المزيج السابق مع التقليب المستمر لضمان الحصول على معجون متجانس سهل الفرد.

نوزع المزيج على الخدود والشفاه، يفضل استخدامه ليلًا لضمان الحصول على النتيجة المطلوبة.

يفضل المواظبة على هذه الوصفة ثلاثة مرات يوميًا لمدة شهر.

في نهاية مقال توريد الخدود والشفايف طبيعيا حيث تم التعرف على العديد من الخلطات الطبيعية التي أثبتت جدارتها في الحصول على خدود وشفايف وردية جذابة سواء عن طريق استخدام مقشر السكر أو من خلال تطبيق خلطة الشمندر والجزر السحرية.