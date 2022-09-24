وداعا للشعر الهايش والمقصف .. الحيلة العبقرية لعلاج الشعر الجاف والهايش

يبحث العديد من السيدات عن وصفة تكون مثالية وذلك للشعر الجاف وذلك للمساعدة في المساعدة في الحصول علي شعر جميل والقضاء علي الشعر الهايش والمقصف من الضروري استخدام وصفة طبيعية فعالة للشعر الجاف تسمح للشعر بالتجدد بعمق، ويمكن استعادة جمال شعرك وإخفائه،عن طريق وصفات طبيعية آمنة للشعر الجاف هذا المنتج الذي يحتوي على مكونات طبيعية.

اسباب الشعر الهايش

هناك أسباب عديدة لهذه النتيجة غير الطبيعية ، لأن ليس كل النساء يحبذ الشعر المجعد، ومنها:

الأطراف المتقصفة وعدم التقليم المنتظم يسبب تكسر الشعر، وكلما زاد نموه كلما زاد تأثيره على جذور الشعر. قد يكون الشعر المجعد حالة وليس مرضًا أو مشكلة أو سببًا آخر. تؤثر بعض الأدوية على صحة الشعر وفروة الرأس. الإفراط في استخدام الأصباغ ومستحضرات التجميل للشعر غسل شعرك عدة مرات بالشامبو أو الغسيل كل يوم يجعل الشعر متفاوتًا. الاستخدام المستمر للحرارة، مثل المكاوي ومجففات الشعر، يجعل الشعر جافًا ومتجعدًا بعد وقت قصير. تؤثر حرارة الشمس بشكل كبير على الشعر خاصة في فصل الصيف وكذلك حمامات السباحة. واحدة من المشاكل التي تجعل الشعر هشاً هي تلفه الأولي ، وتشوهه وجفافه. لا ترطب الشعر الجاف لأنه يفقد الزيوت الطبيعية اللازمة لحماية الشعر. إن وضع الشعر في الاتجاه الخاطئ يجعله شديد التجعد والتشابك كثيرًا.

ماسك العسل والبيض وخل التفاح

أى سيدة تعاني من جفاف الشعر ،تستطيع أن تعتمد علي الوصفات الطبيعية من خلال استخدام هذا الماسك كوصفة فعالة ورائعة للشعر الجاف،حيث أنه سوف تعطي شعرك لمعانًا كما وإن أفضل حل هو تناول الأطعمة التي تحتوي على العسل والبيض وخل التفاح. ونعرض لكم ماسك الترطيب الرائع والفعال الذي يوفر لشعرك لمعانًا وتغذية مثالية.

مكونات الوصفة الطبيعية للشعر الجاف:

لوز

2 ملاعق تكون صغيرة من الزبادي

موزة واحدة

طريقة عمل وصفة طبيعية لمكونات الشعر الجاف:

نقوم بنقع اللوز في الماء وذلك عدة ساعات حيث سوف يؤدي ذلك إلى تليين اللوز وذلك حتي يتمتسهيل تكسيرها، ويمكنك استخدام الغسالة أو الهاون والمدقة لعمل عجينة اللوز، بعد ذلك أضيفي ملعقتين صغيرتين من الزبادي إلى الخليط ثم اخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على قوام عجين يمكنك بعد ذلك وضعها على الشعر، بالإضافة حيث يحتوي الزبادي أيضًا على نسبة دهنية ويعزز التأثير المرطب للموز واللوز.