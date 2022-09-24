الأرز والحليب معجزة رهيبة: في تقشير وتفتيح البشرة بشكل خرافي من أول مرة ٢٠٢٢

معنا اليوم الأرز والحليب معجزة رهيبة , حيث يعد ماسك رائعة جدا للبشرة يعمل على تفتيح البشرة ويعمل أيضا علي تقشير الجلد الميت وتنظيف البشرة. من أكثر الأشياء التي تبحث عنها المرأة خاصة بعد مرور فصل الصيف والحر وبعد المصيف هو ماسكات التفتيح البشرة وخصوصاً بعد نهاية أجازه أخر العام والعودة إلى المدارس والجامعات الكثير مننا طالبات جامعات تردنا الرجوع إلى الجامعة وبشرتها بيضاء وصافية وخالية من الحبوب والبقع الداكنة فالحل مع هذا الماسك الهائل ونتائجه فورية وسريعة لاحتوائه علي مكونات رائعة وجميلة جدا مثل الأرز المعروف لتفتيح البشرة والهالات السوداء ويعمل كالسكراب للبشرة يخلصها من الخلايا الميتة ويمنحه مظهر صحي وجمالي رائع ومن خلال هذا المقال من موقع ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الأرز والحليب معجزة رهيبة بشكل مبهر في التفتيح الفوري ٢٠٢٢

مكونات عمل الأرز والحليب معجزة رهيبة في تقشير البشرة وتفتيحها بشكل مبهر للغاية

سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل مكان وهي كالآتي:-

٤ملاعق من الأرز المطحون.

ربع كوب من الحليب السائل.

٢ملعقة كبيرة من الحناء البيضاء.

١ملعقة صغيرة من زيت الورد.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

١ملعقة صغيرة من زيت الليمون.

طريقة التحضير

معنا الأن طريقة تحضير الماسك بكل سهولة وأبسط الطرق الممكنة وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ٤ملاعق من الأرز المطحون مع ربع كوب من الحليب ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع ٢ملعقة من الحناء البيضاء ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط سائل قليلاً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الورد ونقلب جيداً حتى يمتزج الزيت مع المكونات جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الليمون ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نقوم بإحضار علبة مكعبات الثلج فارغة ونضع فيه الماسك ثم نقوم بوضعها في الفريزر لمدة ٢٤ساعة حتي تتجمد تماماً .

طريقة الاستخدام

نقدم لكم اليوم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-