نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم أساس طبيعي بطريقة سهلة متشتريهوش تانى ووفري فلوسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لأن كريم الأساس هو الطبقة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها عند تطبيق ميكب كامل لأنه يعمل على إخفاء عيوب البشرة من البقع الداكنة وآثار الحبوب، إذن يجب التعرف على طريقة عمل كريم أساس طبيعي وتجنب استخدام كريم الأساس الصناعي الذي يحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة لكي يتم استخدامه دائمًا بأمان وبدون أي قلق على البشرة.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي

يمكنك عمل كريم أساس في المنزل بمكونات طبيعية وغير مكلفة وآمنة جدًا على البشرة ويوجد أكثر من وصفة يمكن تحضيرها وذلك كالآتي:

وصفة النشا والكاكاو

من أكثر الوصفات التي تعطي نتائج جيدة وتغطية كاملة للعيوب الموجودة بالبشرة ويتم تحضيرها كالآتي:

المكونات

كوب واحد من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الشوفان المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

10 قطرات من زيت بذور العنب.

طريقة التطبيق

يتم وضع النشا والشوفان مع بعض ويتم تقليبهم.

بعد ذلك تضاف الكاكاو تدريجيًا حتى الوصول إلى اللون الذي يتناسب مع لون البشرة.

ثم يوضع زيت بذور العنب ويتم الاستمرار في التقليب حتى الحصول على قوام كريم الأساس الجاهز.

بعد ذلك نحضر علبة نظيفة وفارغة ومحكمة الغلق ونضع فيها الخليط ويكون جاهز للاستخدام.

وصفة زبدة الشيا وزيت الجوجوبا

لا تقتصر أهمية الكريم على أنه يخفي عيوب البشرة فقط بل إنه يعمل على ترطيبها أيضًا لاحتوائه على زبدة الشيا وزيت الجوجوبا ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من زبدة الشيا.

وملعقة صغيرة واحدة من زيت الجوجوبا.

ملعقتان صغيرتان من بودرة الأساس.

طريقة التطبيق

توضع جميع المكونات على بعضها في وعاء على النار وتترك حتى تبدأ زبدة الشيا في الذوبان.

بعد ذلك تقلب جميع المكونات مع بعضها جيدًا.

ثم توضع في علبة أو زجاجة نظيفة ومحكمة الغلق.

بعد ذلك تترك حتى تبرد تمامًا وتكون جاهزة للاستخدام.

في نهاية مقال طريقة عمل كريم أساس طبيعي ذكرنا أكثر من وصفة يمكن تحضيرها للحصول على كريم أساس عالي الجودة وطبيعي وآمن على البشرة وبأقل تكلفة من المنتجات الصناعية التي أصبحت باهظة الثمن إضافة إلى الأضرار التي تسببها.