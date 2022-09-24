تشققات القدم هي عبارة عن ظهور فواصل أو تقسيمات أسفل القدم، بالكعب فيترتب على ذلك سماكة بالجلد ويصبح جافاً ومتشققاً بصورة ملحوظة وينتج تشقق القدمين، حيث أصبحت مؤخراً مرض العصر الذي يعاني منه الجميع سواء كان رجال أو نساء، ويلجئون الكثير منهم بالذهاب إلى صالونات التجميل لكي يخلصوا من وجع التشققات وأزالتلها بالأساليب الحديثة فيدفعون أموال طائلة في ذلك.

ما هي أسباب تشققات القدم وما هي طرق علاجها

فصل الشتاء يتكاسل البعض في العناية بالقدم تحديداً يعتقدون أن لبس الجوارب طوال الشتاء يحفظها من الشقق بل العكس صحيح يجب الأهتمام بها وتهويتها والأعتناء بها طوال الوقت، وتختلف درجات تشقق الكعبين فمنها الطفيفة، ومنها التشققات العميقة تلك التي تشكل خطورة إلى حد كبير لإمكانية حدوث عدوى ونزيف بالقدم.

أسباب تشقق كعب القدم

إهمال ترطيب القدم بصفة يومية.

تعرض القدم للأتربة والتلوث طوال اليوم .

ارتداء أحذية مكشوفة من الكعب.

المشي حافي القدمين.

كثرة الحركة والوقوف والضغط على الكعبين.

عدم تناول كميات كبيرة من المياه يومياً.

سوء التغذية وعدم تناول الخضروات والفاكهة التي تحتوي على أهم المعادن والفيتامينات.

الحمل وتقدم السن.

أسباب وراثية.

أسباب طبية وصحية

السمنة.

مرض السكري.

قصور الغدة الدرقية.

تلوث فطري.

القدم الرياضي.

نقص الزنك والفيتامينات.

الصدفية.

الأكزيما.

التينيا.

طريقة الأهتمام بالقدم يومياً

يجب عليكي سيدتي قبل الخلود إلى النوم ضعي قدميكي بأناء مملؤ بالماء الساخن، وضيفي ملعقة كبيرة من ملح الطعام، ثم ضيفي شامبو الأستحمام لكي يرطب قدميك ويساعدها في اللين قبل تدليكها بحجر الكعب أتركيها لمدة تترواح بين العشر دقائق والربع ساعة أستخدم سنفرة الكعب بأزاله الجلد الميت، ثم أستخدمي حجر الكعب بحك القدمين والأصابع وباطن الكعب، نشفي قدميك بالفوطة جيداً، ثم أدهينهم بالكريم المرطب، ويمكنك لبس جراب بعد دهنها لكي يحافظ عليها أطول فترة ممكنه، كما يمكنك وضع العسل الأبيض على التشققات المصاحبة بنزيف الدم حيث يعمل العسل على شفاء كل ضاق، كما يمكنك أيضا دهن الفازلين لأنه يمتح الجلد بنعومه فائقة، أستخدمي أيضاً زيت جوز الهند.