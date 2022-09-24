مقشر لبان الذكر للجسم لإزالة التجاعيد وتوحيد لون البشرة لجميع أنواع البشرة

مقشر لبان الذكر ، تعتبر المقشرات الطبيعية أو ما يعرف (إسكراب) الجسم هو عبارة عن مجموعة من المكونات الطبيعية التي تعمل على تقشير الجلد الميت وتزيل الاسمرار، فهو يعمل على تفتيح البشرة وإعطائها ملمس ناعم ورطوبة، كما أنه يعمل على تفتيح الجسم ويزيل التجاعيد ويزيل الخطوات وعلامات التمدد التي تظهر على الجسم، فهو كنز طبيعي غني بالعديد من الفوائد الهامة التي تعمل على العناية بالبشرة وتوحيد لونها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة طبيعية داخل المنزل لعمل مقشر لبان الذكر الطبيعي.

مكونات عمل مقشر لبان الذكر للجسم

يتم تحضير المقشر من خلال مكونات طبيعية هي كما يلي:ـ

2 ملعقة كبيرة من حبوب لبان الذكر.

كوب من الماء الساخن.

نصف صابونة مبشورة.

ملعقة كبير ونصف من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

ملعقة كبيرة من النشا.

قشر البيض البلدي مطحون ومنخول.

2 ملعقة كبيرة من ملح البحر الميت.

ملعقة صغيرة من فيتامين E .

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وزيت الزيتون.

قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير

يتم تحضير مقشر لبان الذكر للجسم بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

نقوم بنقع لبن الذكر في الماء الساخن، ثم يغطى الخليط ويترك ليلة كاملة. ثم نقوم بوضع الخليط في الخلاط الكهربائي ونقوم بطحنه جيداً، ثم نسكب الخليط في وعاء كبير. بعد ذلك نضيف إليه نصف الصابونة المبشورة ونقلب المكونات، ثم نضيف الشوفان ونستمر في التقليب. ثم يضاف الحليب البودر ونمزج المكونات جيداً، ثم نضيف النشا ونستمر في التقليب حتي يذوب النشا تماماً. يرفع الوعاء على نار هادئة مع التقليب المستمر، حتي يصبح الخليط ثقيلاً وكريمي القوام. يرفع من على النار ثم يضاف إليه قشر البيض المطحون وهو ساخن ونقلب المكونات جيداً. ثم نقوم بطحن ملح البحر باستخدام الكبة الكهربائية طحنا خفيفاً، ثم يضاف إلي الخليط السابق ونمزج جميع المكونات بشكل جيد. يضاف زيت الفيتامين E ونقلب المكونات جيداً، حتي تختلط مع بعضها البعض. بعد ذلك نضيف زيت جوز الهند ونقلب ثم يضاف زيت الزيتون وزيت اللافندر ونقلب بشكل جيد حتي يصبح لدينا خليط متجانس. يحفظ الخليط في عبوة نظيفة وجافة ثم نحتفظ به في مكان آمن لحين الاستخدام مع غلقة بإحكام.

طريقة الاستخدام