هيبقى ناعم وحريري.. بانثينول لفرد الشعر بدون كرياتين وبروتين وامن تماماً

يمكننا الاستعانة بكريم بانثينول لفرد الشعر والتخلص من التجعد والتقصف والشعر التالف، فهو كريم متعدد الفوائد يمكن استخدامه على الشعر أو البشرة أو الجسم والمناطق الحساسة لما له من تأثير فعال وفوري في القضاء على المناطق الخشنة كما أن مع الاستخدام الدائم له يعمل على تفتيح البشرة، وبالنسبة للشعر يمكن استخدامه كمرطب يومي عقب غسل الشعر أو استخدامه في وصفات العناية بالشعر لمده بالترطيب العميق والدائم فهو الحل الأمثل للقضاء على الشعر المتقصف والتالف بسرعة كبيرة، لذا خلال مقالنا اليوم نتعرف على أبرز الفوائد التي يوفرها للشعر وكيفية استخدامه ضمن وصفة طبيعية للشعر.

بانثينول لفرد الشعر

للحصول على وصفة طبيعية باستخدام كريم البانثينول تمكننا من الوصول إلى النعومة المطلوبة، يجب تحضير المكونات:

أنبوبة صغيرة من كريم بانثينول

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا (المذابة).

وملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين.

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

وصفة طبيعية للتخلص من تجاعيد الشعر

في إناء نظيف يتم مزج جميع المكونات السابق ذكرها معاً حتى الوصول إلى خليط كريمي.

بعد ذلك يمكن الاحتفاظ بالخليط بداخل عبوة محكمة الغلق لاستخدامه على الشعر في أي وقت.

ثم يتم توزيع كمية من الخليط على أن تكون مناسبة لطول وكثافة الشعر.

مع الحذر عدم لمس الخليط فروة الرأس.

لا بد من ارتداء بونيه من البلاستيك والانتظار حتى مرور ساعة واحدة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً بواسطة الماء والشامبو.

فوائد كريم بانثينول للشعر