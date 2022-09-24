الآثار الجانبية لازالة الشعر بالليزر لازم تعرفيها

مافيش شك ان ازالة الشعر الزائد بالليزر من الوسائل اللي بقى منتشر استخدامها جدا ، ولكن قبل ما تاخدي قرار العلاج بالليزر ، لازم تعرفي الآثار الجانبية لازالة الشعر بالليزر ، وتأثيره على الشعر اللي تحت الجلد, الذراعين, الساقين والمظهر العام بشكل سلبي ، من خلال السطور الجاية.

هل ازالة الشعر بالليزر آمنه؟

في كتير بيشوفوا ان ازالة الشعر بالليزر وسيلة آمنه وفعالة ، ومالهاش مخاطر صحية على المدى الطويل ، ولكن مع ذلك ممكن بعض الاشخاص يعانوا من آثار جانبية خفيفة ومؤقتة بعد عملية العلاج.

اكتر الآثار الجانبية لازالة الشعر بالليزر:

1- احمرار وتهيج الجلد:

احمرار وتهيج الجلد يعتبر من الاثار الجانبية الشائعة لازالة الشعر بالليزر ، والعرض بيحصل اكتر في ازالة الشعر من المناطق الحساسة ، ممكن تحسي بألم في الجلد وتلاحظي احمرار وتهيج وتورم حوالين مكان نمو الشعراية.

وغالبا الاثار دي بتشبه اوي الاثار بعد ازالة الشعر بالشمع او وسائل ازالة الشعر التانية ، وعادة التهيج بيقل خلال ساعة بعد العلاج ، وممكن تحطي كيس تلج لتسريع الشفاء.

2- التغير في لون الجلد:

ممكن تلاحظي تغيرات في لون الجلد ، في حين ان الاشخاص اللي بشرتهم افتح ممكن يلاحظوا بقع غامقة على بشرتهم بعد العلاج ، واصحاب البشرة الاغمق ممكن يلاحظوا بقع افتح ، ولكن الاثار دي بتبقى جانبية ، ولو حسيتي انها شديدة ضروري ترجعي لاستشارة الدكتور.

3- تقشر الجلد:

ممكن بعض الاشخاص يعانوا من تقشر الجلد في المنطقة المصابة (بسبب الحروق السطحية بعد العلاج) وعلى الرغم ان المشكلة دي بسيطة ، الا انها ممكن تسبب ندبات وقشور ، وغالبا التقشر بيحصل لو الجلد جاف والليزر مكنش بارد بدرجة كافية لمنع الحروق السطحية ، ووضع مرطب على المنطقة المصابة بعد العلاج ممكن انه يمنع مشكلة التقشر.

الآثار الجانبية النادرة لازلة الشعر بالليزر:

– التغيير في لون الجلد: وده ممكن يحصل لو انتي عاملة تان لبشرتك قبل الليزر.

– زيادة نمو الشعر: وده من الاثار النادرة جدا اللي ممكن تحصل ، ان في بعض الاشخاص ممكن يحصل عندهم نتيجة عكسية ويحصل نمو زيادة للشعر في المنطقة المعالجة بالليزر والمنطقة اللي حواليها.

– البثور: ممكن يحصل ظهور بثور لو عرضتي بشرتك للشمس بعد وقت قصير من عملية ازالة الشعر بالليزر ، وممكن كمان تظهر بثور لو تمت ازالة الشعر بالليزر بشكل مش صح.

لازم تعرفي حاجة مهمة جدا ان ازالة الشعر بالليزر مش بتزيل الشعر بشكل دائم ، ولكن هي بتقلل من نمو الشعر ، مع كل جلسة الشعر بيبقى اخف وبتقل كثافته وبتزود دورة نمو الشعر مرة تانية ، وهتبقي محتاجة لجلسات كتير لازالة الشعر تماما ، لان مستحيل كل الشعيرات تبقى في مرحلة النمو النشط في نفس الوقت ، وبعد الازالة بتحتاجي تعملي جلسات صيانة او تجديد للمناطق الصعبة او الشعر الجديد اللي طلع.

هل ممكن ازالة الشعر بالليزر اثناء الحمل؟

الخبراء مش بينصحوا بازالة الشعر بالليزر اثناء الحمل ، مافيش اي دليل علمي يثبت ان عملية ازالة الشعر بالليزر آمنه خلال فترة الحمل.

الحمل بيسبب تغيرات هرمونية كتير في الجسم ، وده بيأدي لنمو الشعر الزائد ، وفي حين ان نمو الشعر ده بيكون محرج ، الا انه بيروح من نفسه بعد الولادة ، ولو الشعر مارحش لوحده تقدري بعد الولادة تعملي جلسات ازالة بالليزر.

الخرافات المرتبطة بازالة الشعر بالليزر:

– الخرافة 1: ازالة الشعر بالليزر بيزود من نمو الشعر وبيخليه كثيف

الحقيقة: نمو الشعر بيعتمد على عدد بصيلات الشعر ، والعلاج بالليزر بيساعد على تقليل معدل نمو الشعر, كثافة الشعر, سماكة الشعر مع كل جلسة ، وده في النهاية بيخفف من نمو الشعر ، والعلاج بالليزر مش حل دائم ، في النهاية الشعر هينمو مرة تانية ، ولكن اللي هيفرق بس ان ظهور الشعر مرة تانية هيتأخر ، والشعر الجديد اللي هيطلع مش هيقى كثيف ، الحالة الوحيدة اللي ممكن يطلع فيها الشعر كثيف واكتر سمك بعد الليزر هو لو اتعمل بشكل غلط.

– الخرافة 2: ازالة الشعر بالليزر ممكن انه يسبب السرطان

الحقيقة: مافيش اي دليل علمي بيأكد ده ، الليزر المستخدم لازالة الشعر بينتج كمية من الاشعاع ، مالهاش ضرر خطير ، وكمان الليزر المستخدم في ازالة الشعر بيستهدف بصيلات الشعر بأقل قدر من الاشعاع.

– الخرافة 3: انتي محتاجة جلسة واحدة بس لازالة الشعر بشكل دائم

الحقيقة: تقليل الشعر بالليزر مش حل دائم ، وعدد الجلسات المطلوبة بيعتمد على نوع شعرك, ملمسة, كثافته, والمنطقة اللي عايزة تزيلي منها الشعر والعوامل الوراثية.

– الخرافة 4: ازالة الشعر بالليزر عملية مؤلمة

الحقيقة: كل اللي هتحسي بيه اثناء العملية هو احساس شبه الوخز بالدبابيس على بشرتك ، اللي ممكن يسبب لك ازعاج شوية ، ولكنه اقل الم من الشمع.

– الخرافة 5: ازالة الشعر بالليزر بتسبب العقم

الحقيقة: مافيش دليل علمي بيثبت ده ، الليزر المستخدم في العلاج ده بيزيل الشعر بس ومش بيخترق الجلد او بيأثر على اي اعضاء تانية في الجسم.

امتى تروحي للدكتور:

الاشخاص اللي بيعانوا من اثار جانبية بعد ازالة الشعر بالليزر الافضل انهم يستشيروا الدكتور ، وفي حين انه ممكن علاج الاثار الجانبية الخفيفة زي الاحمرار والتورم في البيت ، الا انه الاثار الاكتر خطورة زي الالتهابات الجلدية هتبقى محتاجة استشارة الدكتور.

طريقة التحضير لجلسة ازالة الشعر بالليزر:

لو قررتي تروحي تعملي جلسة ازالة شعر بالليزر ، فلازم تحطي في اعتبارك حاجات معينة قبل الجلسة ، مهم انك تحافظي على حاجز بشرتك الطبيعي والحفاظ على بشرة نضيفة وصحية خلال الجلسات.

1- وقفي استخدام المنتجات اللي بتحتوي على حمض الهيدروكسي, حمض الساليسيليك, الريتينول, والبنزويل بيروكسيد في المناطق اللي هيتم علاجها بالليزر قبل الجلسة ب 3 ايام ، ده هيساعد على منع الاثار الجانبية.

2- استبدلي اللوشن والغسول بتاعك بأنواع اخف والطف على البشرة.

3- اتجنبي اشعة الشمس وسرير التسمير قبل جلسة العلاج باسبوعين.

4- استخدمي واقي من الشمس معدني واسع المدى مع عامل حماية 30 او اعلى سواء في الصيف او الشتا.

5- قولي للدكتور على اي ادوية بتستخدميها.

6- ماتعمليش اي علاجات تانية في نفس الوقت زي البوتوكس, الفيلر, التقشير الكيميائي, او تقشير الجلد على الاقل قبل جلسة ازالة الشعر بالليزر ب 14 يوم.

7- خدي شاور قبل الجلسة عشان الجلد يكون نضيف ومتستخدميش اي لوشن بعد الشاور.

8- احلقي المكان اللي هتعملي عليه جلسه الليزر قبلها ب 24 ساعة لتجنب تهيج البشرة.

9- ماتستخدميش الشمع, نتف الشعر او منتجات كيميائية لازالة الشعر قبل الجلسة بأسبوعين او بين الجلسات.

10- لان الليزر بيستهدف جذور الشعر وعشان العلاج يبقى فعال ، الوسيلة الوحيدة المسموحة لازالة الشعر اثناء الجلسات العلاجية هي الحلاقة بس.

في النهاية ازالة الشعر بالليزر هي طريقة بسيطة للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه وبتدي نتايج طويلة الامد ، وبيكون فعال مع شريحة واسعة من الاشخاص ، وخصوصا اصحاب الشعر الغامق والبشرة الفاتحة ، ولكن مع ذلك ، ممكن بعض الاشخاص يعانوا من اثار جانبية معتدلة لازالة الشعر بالليزر زي التورم, الاحمرار, تهيج الجلد والتغيرات في لون الجلد ، والاثار دي تم ملاحظتها بشكل خاص مع الاشخاص اللي بشرتهم حساسة او جافة.

ازالة الشعر نهائيا بالليزر