تعرفي علي أسباب تشققات القدم وكيفية التخلص منها نهائياً

تشققات القدم هي من أكثر المشاكل إحراجاً للرجال و النساء والفتيات، ولكنها قد تسبب احراجاً أكبر بالنسبه لجنس حواء، وهي من أهم علامات الجمال الدائم واهتمامها بنفسها والتي تلفت جميع الأنظار بشكل دائم، ومشكلة تشققات القدمين قد تعطي انطباعاً للشخص بعدم الأهتمام بنفسه و بنضاره بشرته والحفاظ عليها، فيتجنب المصابون بتشققات الكعب لبس الأحذية المكشوف والزيارات العائلة أو الظهور بالمناسبات لعدم أبراز شكل القدم،

وصفات طبيعية لعلاج تشققات القدم

فيبحث الكثير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن حيل سهلة وسريعه لعلاج تشققات القدم، حيث ينتشر في العديد من المتاجر الكبري والصيدليات أنواع كثيرة لا حصر لها من المستحضرات الطبية والتجميلية والتي تستهدف علاج تشققات الكعبين والجلد الميت وخشونة الأقدام. وفي السطور التالية سوف نعلمكم الأسباب التي تصيب القدمين بالتشقق وجفافها وكيفية علاجها بالمواد الطبيعية.

أسباب تشقق القدمين

أولا عدم شرب الماء بكمات كبيرة.

ثانياً لبس الأحذية مكشوفة الكعب لفترات طويلة.

ثالثاً الوزن الزائد حيث يقوم بالضغط على الكعب ويصدر عن ذلك تشققات القدمين.

عدم الأهتمام وإهمال ترطيب المناطق الجافة و التشققات الجلدية بصفة مستمرة.

أهمال تناول الأطعمة وخاصاً الطازجه التي تحتوي على المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم وخاصاً كعب الرجل.

الوقوف لمدة طويلة والإجهاد يعد من أهم أسباب تشقق الأقدام خاصة في حالة

الوقوف على أرضية صلبة أو الوقوف بدون ارتداء حذاء أو ارتداء أحذية.

الأمراض المسببة لتشققات الأقدام

خلل الغدة الدرقية.

خلل معدلات الأيض.

الأمراض المتسببة في تقليل المعدلات الطبيعية للعرق.

مرض السكر.

خلل الدورة الدموية.

الصدفية.

الأكزيما.

خطوات علاج تشققات الأقدام قبل وضع المرطبات الطبيعة