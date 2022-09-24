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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي علي أسباب تشققات القدم وكيفية التخلص منها نهائياً في المقال التالي
تشققات القدم هي من أكثر المشاكل إحراجاً للرجال و النساء والفتيات، ولكنها قد تسبب احراجاً أكبر بالنسبه لجنس حواء، وهي من أهم علامات الجمال الدائم واهتمامها بنفسها والتي تلفت جميع الأنظار بشكل دائم، ومشكلة تشققات القدمين قد تعطي انطباعاً للشخص بعدم الأهتمام بنفسه و بنضاره بشرته والحفاظ عليها، فيتجنب المصابون بتشققات الكعب لبس الأحذية المكشوف والزيارات العائلة أو الظهور بالمناسبات لعدم أبراز شكل القدم،
وصفات طبيعية لعلاج تشققات القدم
فيبحث الكثير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن حيل سهلة وسريعه لعلاج تشققات القدم، حيث ينتشر في العديد من المتاجر الكبري والصيدليات أنواع كثيرة لا حصر لها من المستحضرات الطبية والتجميلية والتي تستهدف علاج تشققات الكعبين والجلد الميت وخشونة الأقدام. وفي السطور التالية سوف نعلمكم الأسباب التي تصيب القدمين بالتشقق وجفافها وكيفية علاجها بالمواد الطبيعية.
أسباب تشقق القدمين
- أولا عدم شرب الماء بكمات كبيرة.
- ثانياً لبس الأحذية مكشوفة الكعب لفترات طويلة.
- ثالثاً الوزن الزائد حيث يقوم بالضغط على الكعب ويصدر عن ذلك تشققات القدمين.
- عدم الأهتمام وإهمال ترطيب المناطق الجافة و التشققات الجلدية بصفة مستمرة.
- أهمال تناول الأطعمة وخاصاً الطازجه التي تحتوي على المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم وخاصاً كعب الرجل.
- الوقوف لمدة طويلة والإجهاد يعد من أهم أسباب تشقق الأقدام خاصة في حالة
- الوقوف على أرضية صلبة أو الوقوف بدون ارتداء حذاء أو ارتداء أحذية.
الأمراض المسببة لتشققات الأقدام
- خلل الغدة الدرقية.
- خلل معدلات الأيض.
- الأمراض المتسببة في تقليل المعدلات الطبيعية للعرق.
- مرض السكر.
- خلل الدورة الدموية.
- الصدفية.
- الأكزيما.
خطوات علاج تشققات الأقدام قبل وضع المرطبات الطبيعة
- أحضرب وعاء عميق ثم أملئية بالماء الساخن، ضيفي كوب من سائل الأستحمام بالماء.
- ضعي القدم بالماء الساخن، لمدة عشر دقائق حتى يلين كعب الرجل تماماً.
- قومي بفرك القدمين بحجر الكعب لأزاله أي جلد ميت.
- أخرجي القدم من الماء وقومي بتجفيفها بلطف بفوطة قطنية
- قم بتدليك الكعب في حركات دائرية باستخدام فازلين أو كريم مرطب.
- نقوم بأضافة كل من في وعاء ونخليط من زيت اللوز وزيت الزيتون وزيت جوز الهند.
- ونحفظ الخليط في زجاجة محكمة الغلق ثم نقوم بتدليك الخليط السابق على كامل منطقة الكعوب.
- قومي بآرتداءجوارب قطنية واسعة والنوم بها حتي الصباح التالي.
يفضل تكرار الخطوات السابقة مرة كل يوم حتي يساعد على التخلص من مشكلةالتشققات.
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