نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحل السحري من الكركم لتفتيح الأماكن الحساسة في أسبوغ في المقال التالي
السيدات بشكل عام تسعي للحصول علي حلول طبيعيه وفعاله لتفتيح الأماكن الحساسة لاسيما منطقه البكيني وبين الفخذين والإبط، ومن ضمن هذه المكونات الطبيعية هي الكركم، والمعروف عنه انه احد اهم التوابل الغنية بمضادات الأكسدة مثل ماده الكركمين المعروفة بفوائدها المتعددة ومن أهمها علاج البشرة وتفتيحها بشكل ملحوظ وامن، وللكركم خصائص تقشيريه تساعد علي تقشير البشرة والتخلص من الخلايا الميتة والبقع الداكنة مما يعزز البشرة ويمنحها الحيوية والنضارة، فالكركم يدخل مع بعض من المكونات الطبيعية الأخري للحصول علي نتائج مرضيه لكل سيده تريد القضاء علي تلك المشكلة المزعجة.
وصفات طبيعيه مع الكركم لتبيض الأماكن الحساسة
وصفه السكر وعصير الليمون
يعتبر السكر من المقشرات الطبيعية التي يساعد علي التخلص من الخلايا الميتة، وعصير الليمون يحتوي علي خصائص مضاده للبكتريا مما يمنح البشرة النقاء والنضارة.
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مكونات الوصفة
- معلقه كبيره من الكركم.
- معلقه كبيره من السكر.
- معلقتين من عصير الليمون.
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طريقه التحضير
- امزجي المكونات جيدا في وعاء حتي يصبح مثل السنفره.
- احرصي علي غسل الجلد جيدا قبل تطبيق الخليط عليها.
- قومي بتدليك الخليط برفق علي بشرتك بحركات دائريه مده 10 دقائق ثم اشطفيه جيدا بالماء حتي تتخلصي من بقايا السنفره.
- يمكن تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً.
الفازلين وماء الورد
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مكونات الوصفة
- معلقتين من الفازلين.
- نص معلقه من الكركم.
- بعض من قطرات ماء الورد.
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طريقه التحضير
- ادمجي كلا من الكركم والفازلين جيدا في وعاء حتي يتم التجانس.
- ثم ضيفي اليهم قطرات من ماء الورد وواصلي المزج بينهم.
- احرصي علي غسل وتنظيف المنطقة وتجفيفها قبل تطبيق الخليط.
- وزعي الخليط علي المنطقة مده ربع ساعه مع التدليك برفق ثم تخلصي من الخليط بشطفه بالماء جيدا وتجفيفه.
- يمكن تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً.
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وصفه عصير الطماطم وزيت جوز الهند
تحتوي الطماطم علي عناصر تساعد علي تنظيف وتفتيح البشرة الداكنة، كما أنها تقلل من فرط التعرق خاصه منطقه الإبط، أما عن زيت جوز الهند فيعمل علي ترطيب وتفتيح البشرة.
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مكونات الوصفة
- عصر ثمرتين من الطماطم متوسطه الحجم.
- معلقتين من الكركم.
- نصف معلقه من زيت جوز الهند.
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طريقه التحضير
- قومي بمزج الخليط جيدا في وعاء حتي يتم التجانس.
- احرصي علي غسل وتنظيف المنطقة جيدا قبل تطبيق الخليط عليها.
- اتركي الخليط علي المنطقة مع التدليك برفق مده 15 دقيقه.
- اغسلي المنطقة جيدا بالماء البارد مع التجفيف.
- يمكن تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً.
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