وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق وانبات وملئ الفراغات لن تصدقي طول وكثافة شعرك 

تطويل الشعر من بين أكثر ما تحتاج إلى معرفة طرقه الطبيعية مختلف السيدات والفتيات ممن تفضلن الشعر الطويل الانسيابي، ومن الممكن أن تحصلي على أفضل نتيجة للشعر الناعم والمظهر المميز، والشعر يكون طويل بشكل طبيعي وعن طريق استخدام مكونات ممتازة تعمل على تحسين مظهر الشعر وتغذيته في نفس الوقت، وفيما يلي نقدم أفضل الطرق الطبيعية والتي تمنح الشعر ميزة الطول، وبدون استخدام أي منتجات كيميائية للشعر، وسيكون الاعتماد فقط على مكونات منزلية طبيعية، وهو ما سنتابعه في هذا المقال.

وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق

يمكنك تطويل الشعر، والحصول على أفضل مميزات للشعر من نعومة ولمعان وسهولة التسريح بالاعتماد على تركيبة جل الصبار، والتي لا بد وأن تتوفر بالمكونات الآتية:

المكونات

ملعقتان جل الألوفيرا.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة من الدقيق.

ثمرتان من الكوسة.

طريقة تحضير الوصفة

يمكنك استعمال تلك المكونات سالفة الذكر، والتي تساعد في عمل أفضل تركيبة ممتازة لنمو الشعر، وهو ما سنوضحه من خلال ما يأتي:

أحضري الوعاء الملائم، وضعي فيه الماء، مع الكوسة مقطعة شرائح.

عليكِ سلق الكوسة بشكل جيد، ومن ثم بعد السلق يتم ترك الكوسة لتبرد، ثم هرسها.

بعد ذلك أضيفي الجل للكوسة مع التقليب الجيد.

لكي يكون الخليط تماسك أضيفي الدقيق بالتدريج، ومن ثم قومي بالتقليب الجد للمكونات.

أضيفي الزيت ثم حركي المكونات، وذلك لتتكون أفضل تركيبة سهل فردها على الشعر.

اتركي الخليط على مسام فروة الرأس وعلى الشعر ربع ساعة.

اتركي الخليط على مسام فروة الرأس وعلى الشعر ربع ساعة. قومي بغسل الشعر من أثر الخليط.

كرري التطبيق، وستلاحظين الفارق في طول الشعر، كما أن الخلطة ممتازة لفرد الشعر وتنعيمه.

وصفة الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر بسرعة البرق

من الممكن أن تستخدمي تلك الزيوت الآتية:

زيت الزيتون.

زيت الخروع.

زيت الصبار.

زيت السمسم.

زيت الجرجير.

زيت اللوز.

طريقة تحضير الوصفة