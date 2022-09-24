تخلصي من الشعر الأبيض بطرق طبيعيه وبدون صبغه

شيب الشعر يعتبر من الأمور المزعجة لدي الجميع خاصه مع تقدم العمر وحتي انه قد يظهر لسن الشباب أيضاً، ويرجع السبب لنقص ماده الملانين من الجسم وهي ماده مسؤله عن تصبغ الشعر بلونه الطبيعي، فيبدأ الشعر بالشيب بظهور اللون الرمادي أو الأبيض في فروه الرأس، وقد يكون نقصها ناتج عن تقدم العمر تدريجيا أو نتيجة لعوامل وراثيه في حال ظهور الشيب في مراحل مبكره لاحد أفراد العائلية فتزيد احتماليه إصابة الابن بها، أو لعوامل نفسيه والتي تتمثل في الإنفالات الشديدة مثل الخوف والقلق والتوتر الزائد، ولسوء التغذية ونقص الفيتامينات المقوية لبصيلات الشعر نصيب في ظهور الشيب المبكر والشعر الأبيض، والاكثر تعرض لشيب الشعر المبكر هم مرضي الجهاز المناعي الذاتي حيث يهاجم جهاز المناعة الشعر ويسبب نقص في صبغته الطبيعية مثل البهاق والثعلبه، وللتخلص من هذا الكابوس يلجا الكثيرون للوصفات الطبيعية للتخفيف والتقليل من ظهور الشيب في الشعر تدريجيا.

وصفات طبيعيه للتخلص من شيب الشعر بدون صبغه

وصفه الفحم وبذور الكتان

مكونات الوصفة

معلقتين كبيرتين من مسحوق الفحم النشط. كوب من بذور الكنان المطحونة. قطرات من زيت جوز الهند.

طريقه التحضير

اغسلي شعرك جيداً حتي يصبح خاليا من أي شوائب. امزجي جيداً كلا من الفحم المطحون وحبه البركة المطحونة مع زيت جوز الهند في وعاء . وزعي الخليط علي شعرك من جذوره حتي أطرافة مع تدليك فروه الرأس برفق مده 20 دقيقه ثم اغسلي الشعر جيدا بالماء وشامبو مناسب لشعرك. للحصول علي نتيجة مجديه يمكنك تكرار هذه الوصفة اكثر من مرتين أسبوعياً.

وصفه الحناء وقشور الرمان

مكونات الوصفة

كوب من الحناء. كوب من الشاي أو القهوة المغلية. معلقتين من قشر الرمان المطحون.

طريقه التحضير