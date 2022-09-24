نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل جهاز ليزر منزلي لإزالة الشعر نهائياً بأمان تام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل جهاز ليزر منزلي يمكن استخدامه لإزالة الشعر بشكل نهائي في المنزل ودون اللجوء إلى مراكز التجميل التي بالطبع تنفقين فيها الكثير من المال، تعددت أجهزة إزالة الشعر بالليزر في الأسواق ومنها علامات تجارية كبرى مثل فيليبس وبراون وغيرها، مما جعل الفتيات يتساءلن عن أحسن آلة لإزالة الشعر بالليزر حتى تصير بشرتك ناعمة ووردية ورائعة وبدون آثار أو علامات، فما هو أفضل جهاز يعطيك نتائج جيدة في إزالة الشعر؟ هذا ما سنخبرك إياه في السطور القليلة القادمة من هذا المقال.

أفضل جهاز ليزر منزلي

الكثير من أجهزة الليزر المنزلي بمختلف أنواعها وأشكالها يمكنك الحصول عليها بكل سهولة من خلال المتاجر، ولكن من خلال تجارب الفتيات العديدة تبين أن أفضل أنواع أجهزة الليزر التي تؤدي هذا الغرض بأكبر كفاءة وأقل ضرراً هي أجهزة فيليبس خاصة فئة فيليبس لوميا، وجهاز آي موي.

ليس معنى ذلك أن باقي أجهزة الليزر المنزلي كلها سيئة، ولكن تلك هي الأجهزة التي حققت أعلى معدلات للشراء، كما حصلت أيضاً على مراجعات جيدة من خلال المستخدمات.

هل جهاز الليزر المنزلي يزيل الشعر نهائياً أم لا؟

ليس نهائياً ولكن الشعر الغير مرغوب به لن يزعجك مرة أخرى، في المتوسط تتراوح مدة اختفاء الشعر فيما بين ثلاثة إلى سبعة أشهر، وفقاً لنوع بشرتك، بعض النساء تمتد لديها تلك الفترة لتصل إلى سنة كاملة بدون أي ظهور للشعر في الجسم، ثم يعود الشعر ليظهر ولكنه يكون خفيفاً جداً ليس كطبيعة شعرك الأصلية، وبالتالي مع تكرار الاستخدام عدة مرات يظل الشعر أخف إلى أن يختفي تماماً ولا يظهر مرة أخرى.

هل جهاز الليزر مؤلم للبشرة؟

الليزر بشكل عام أياً كان نوع الجهاز المستخدم هو غير مؤلم للبشرة، ولكنه عبارة عن إشعاع صغير يتم توجيهه إلى الجلد، لذلك سوف تشعري بأثر ذلك الإشعاع من خلال سخونة تدوم لعدة ثوان في مكان توجيه الإشعاع، يمكنك سؤال طبيبة الجلدية أو التجميل بشأن استخدامك لجهاز الليزر المنزلي حتى تحصلي على كافة الاحتياطات التي تجعلك تستخدمين الجهاز لتحقيق أفضل النتائج بأقل الأضرار.