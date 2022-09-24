طريقة عمل مقلقل كبدة وكلاوي لذيذة مثل المطاعم للفطور والغداء

طريقة عمل مقلقل كبدة وكلاوي سهلة وبسيطة، المقلقل السعودي من الوصفات الشعبية التي عرفت من أهل جنوب المملكة العربية السعودية، كما يشتهر بها أيضاً أهل نجد “الرياض حالياً” كفطور مغذي ولذيذ، وكذلك تعد من الأكلات المعروفة لدى أهل اليمن، ويمكن عملها بأكثر من طريقة، يمكن عمل المقلقل باللحم أو بالكبد أو بالكلاوي أو بكل تلك الأشياء معاً مقطعة كما تقدم في المطاعم، وبعض الناس يقومون بعمل المقلقل بالدجاج أيضاً، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نقدم لكم كيفية تحضير المقلقل السعودي اللذيذ بالكبد والكلاوي بطعم شهي ورائع ستعتمدونه في كل مرة.

مقادير مقلقل الكبدة والكلاوي

ربع كوب زيت.

نصف كيلو جرام من الكبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة.

نصف كيلو جرام من الكلاوي مقطعة رفيعة.

نصف كيلو جرام من البصل مقطع إلى جوانح.

عدد 6 من فصوص الثوم مفروم.

2 حبة فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

حبة طماطم كبيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة ونصف صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

2 ورقة غار.

ليمون مقطع إلى شرائح للتقديم.

طريقة عمل مقلقل كبدة وكلاوي