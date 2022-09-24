طريقة تحضير الحيسة السعودية الشهية، وما هي الحيسة؟

طريقة تحضير الحيسة السعودية، تعدد طرق وأشكال الحيسة السعودية اللذيذة الغنية بالعناصر الغذائية العامة المفيدة للجسم، الأمر الذي يجعلها وجبة مقبولة ومطلوبة للصغار والكبار، حيث تعبر الحيسة السعودية من أشهر أنواع الحلوى المعروفة في المطبخ السعودي وخاصة لأهل المدينة المنورة لشهرتها بالتمر، وهناك وصفات أخرى من المطبخ السعودي يمكنك إعدادها أيضًا باستخدام التمر مثل؛ الكليجة السعودية بالتمر، ومعمول التمر السعودي، وغيرهما الكثير من الحلى السعودي الشهي.

ما هي الحيسة؟

تعتبر الحيسة السعودية من الأطباق القديمة والموروثة بالمملكة العربية السعودية ولأهل المدينة المنورة تحديدًا، والتي تتكون مكوناتها الأصلية من الطحين المحلى بالتمر والزبدة والتي تظهر في طريقة تحضير الحيسة السعودية، لذلك فهي وجبة مغذية ومطلوبة بالسعودية ودول الخليج العربي، وتقدم في الأغلب في مناسبات محددة وبخاصة في عيد الأضحى المبارك، وتقدم الحيسة السعودية عادة مع القهوة العربية الشهيرة.

ماهي مكونات الحيسة؟

1/2 كوب من الزبدة.

1 كوب من الطحين الأسمر.

2 كوب من معجون التمر (بدون بذر).

اختيار مكسرات حسب الرغبة (فستق – كاجو…إلخ).

كيف أسوى الحيسة السعودية؟

أحضري مقلاة بحجم كبير، ثم ضعيها على النار بعد إضافة الزبدة وننتظر حتى تذوب تمامًا. أضيفي على الزبد الطحين الأسمر المذابة مع تقليب الخليط حتى يمتزج ويتحول الدقيق إلى اللون الذهبي الفاتح. بعد ذلك أضيفي معجون التمر إلى الدقيق مع التقليب جيدًا حتى يصبح القوام متماسكًا. يلي ذلك قومي بعجن جميع المكونات جيدًا، ثم شكليه حسب الرغبة إما على شكل أصابع أو كرات دائرية أو عن طريق قوالب جاهزة بالشكل المفضل لكى. بعد ذلك أضيفي كرات الحيسة إلى وعاء به المكسرات مفرومة ثم نخرجها بعد تغطيتها. أخيرًا، أحضري وعاء تقديم مناسب ويقدم مع القهوة العربية المعروفة.

كيف أعمل الحيسة بالتمر؟

1/2 كيلو من التمر (بدون بذر) ومفروم كالمعجون.

كوب من السمن.

كوب ونصف من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من الهيل المطحون.

1 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

1/2 كوب من الطحينة السائلة.

1/4 كوب من القشطة الطازجة.

1 ملعقة كبيرة من بوردة الزنجبيل.

اختيار أي نوع من المكسرات المفرومة (الجوز – اللوز – الفستق – البندق – الكاجو) حسب الرغبة.

طريقة عمل حيسة سعودية