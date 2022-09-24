- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الحيسة السعودية الشهية، وما هي الحيسة؟ في المقال التالي
طريقة تحضير الحيسة السعودية، تعدد طرق وأشكال الحيسة السعودية اللذيذة الغنية بالعناصر الغذائية العامة المفيدة للجسم، الأمر الذي يجعلها وجبة مقبولة ومطلوبة للصغار والكبار، حيث تعبر الحيسة السعودية من أشهر أنواع الحلوى المعروفة في المطبخ السعودي وخاصة لأهل المدينة المنورة لشهرتها بالتمر، وهناك وصفات أخرى من المطبخ السعودي يمكنك إعدادها أيضًا باستخدام التمر مثل؛ الكليجة السعودية بالتمر، ومعمول التمر السعودي، وغيرهما الكثير من الحلى السعودي الشهي.
ما هي الحيسة؟
تعتبر الحيسة السعودية من الأطباق القديمة والموروثة بالمملكة العربية السعودية ولأهل المدينة المنورة تحديدًا، والتي تتكون مكوناتها الأصلية من الطحين المحلى بالتمر والزبدة والتي تظهر في طريقة تحضير الحيسة السعودية، لذلك فهي وجبة مغذية ومطلوبة بالسعودية ودول الخليج العربي، وتقدم في الأغلب في مناسبات محددة وبخاصة في عيد الأضحى المبارك، وتقدم الحيسة السعودية عادة مع القهوة العربية الشهيرة.
ماهي مكونات الحيسة؟
- 1/2 كوب من الزبدة.
- 1 كوب من الطحين الأسمر.
- 2 كوب من معجون التمر (بدون بذر).
- اختيار مكسرات حسب الرغبة (فستق – كاجو…إلخ).
كيف أسوى الحيسة السعودية؟
- أحضري مقلاة بحجم كبير، ثم ضعيها على النار بعد إضافة الزبدة وننتظر حتى تذوب تمامًا.
- أضيفي على الزبد الطحين الأسمر المذابة مع تقليب الخليط حتى يمتزج ويتحول الدقيق إلى اللون الذهبي الفاتح.
- بعد ذلك أضيفي معجون التمر إلى الدقيق مع التقليب جيدًا حتى يصبح القوام متماسكًا.
- يلي ذلك قومي بعجن جميع المكونات جيدًا، ثم شكليه حسب الرغبة إما على شكل أصابع أو كرات دائرية أو عن طريق قوالب جاهزة بالشكل المفضل لكى.
- بعد ذلك أضيفي كرات الحيسة إلى وعاء به المكسرات مفرومة ثم نخرجها بعد تغطيتها.
- أخيرًا، أحضري وعاء تقديم مناسب ويقدم مع القهوة العربية المعروفة.
كيف أعمل الحيسة بالتمر؟
- 1/2 كيلو من التمر (بدون بذر) ومفروم كالمعجون.
- كوب من السمن.
- كوب ونصف من الدقيق.
- 3 ملاعق كبيرة من الهيل المطحون.
- 1 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- 1/2 كوب من الطحينة السائلة.
- 1/4 كوب من القشطة الطازجة.
- 1 ملعقة كبيرة من بوردة الزنجبيل.
- اختيار أي نوع من المكسرات المفرومة (الجوز – اللوز – الفستق – البندق – الكاجو) حسب الرغبة.
طريقة عمل حيسة سعودية
- أحضري وعاء كبير وضعي به الدقيق بعد تنقيته من الشوائب
- بعد ذلك أحضري مقلاة وضعيها على نار هادئة مع إضافة القليل من السمن، ثم ضعي فوقه الدقيق حتى يحمص ويتحول لونه إلى اللون الذهبي ويحدث تجانس وتمازج مع السمن.
- بعد ذلك ارفعي المقلاة عن النار واتركيه حتى يبرد.
- أضيفي الطحينة السائلة الى الخليط البارد مع التقليب جيدًا.
- يلي ذلك قومي بإضافة القرفة والزنجبيل والهيل المطحون مع الخلط جيدًا، ثم بعد ذلك أضيفي القشطة والتمر مع العجن جيدًا.
- بعد ذلك أضيفي المكسرات المفرومة المختارة مع العجن.
- يلي ذلك قومي بتشكيل العجينة بالشكل والمرغوب به، ثم اغمسي العجينة بالمكسرات المبشورة.
- وأخيرًا، أحضري صحن التقديم وضعي الحيسة بها وتقدم مع القهوة العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير الحيسة السعودية الشهية، وما هي الحيسة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.