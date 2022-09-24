مش هتروحي الكوافيرة تاني نظفي بشرتك بعمق بخلطة منزلية هتخليكي زي القشطة

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عمر شويل - جدة للحصول على بشرة لامعة، ونضارة ليس لها مثيل عن طريق التنظيف العميق للبشرة، والكثير من الناس يقومون بتنظيف البشرة بالماء والصابون فهذا ليس يعتبر تنظيف فالتنظيف السليم للبشرة هو إزالة طبقة الجلد الميتة التى تعمل على ظهور البشرة سوداء وبلون داكن وغامق، وإزالة كل البثور السوداء الموجودة فى منطقة الخدود وفى منطقة الأنف، وإزالة كل البقع والتصبغات داكنة اللون لذلك نقدم فيما يلى إلى كل الفتيات والسيدات وصفة ممتازة مكونة من مواد طبيعية وتحتوى على السكر والجيلاتين ودقيق الشوفان والنشا والترمس المطحون فمهما كانت درجة المتسخات سواء كانت بقع أو بثور أو جلد ميت تستطيع هذه الوصفة القضاء على كل هذه المشاكل التى تظهر الوجه بشكل غير جميل فهذه الوصفة من الوصفات الطبيعية التى يمكن صنعها وتحضيرها فى المنزل بمكونات تتوافر فى أى منزل. مكونات عمل خلطة تنظيف عميق للبشرة فى المنزل أربعة ملاعق كبيرة الحجم من السكر المطحون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجيلاتين

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الترمس المطحون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الملح طريقة عمل خلطة تنظيف عميق للبشرة فى المنزل أولا نقوم بتنظيف البشرة بغسلها بماء الورد ثم يتم غسلها بالماء الدافئ حتى يتم فتح المسام.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به السكر المطحون والجيلاتين ودقيق الشوفان والنشا ثم يتم التقليب.

وبعد ذلك نضيف الترمس المطحون وعصير الليمون والملح إلى الخليط السابق ثم يتم مزج جميع المكونات حتى تختلط مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس ومتداخل.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع خلطة التقشير الطبيعي على البشرة لمدة لا تقل عن خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم يتم تمرير قطعة من مكعب الثلج حتى يتم غلق مسام البشرة.

وبهذا يتم تنظيف البشرة، وبعد ثلاثة أسابيع سوف تظهر البشرة خالية تماما من أى بقع، ويصبح الوجه نظيف ولامع بإستخدام خلطة التقشير الرهيبة والرائعة.

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