نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بيض نهائي أعملي الكيكة اليومية الاقتصادية بأبسط المكونات وبطعم هش ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أفضل وجبات الإفطار التى يقبل على تناولها الكثير نمن الناس الكبار والصغار وهو الكيك الذى يقدم على مائدة الإفطار بجانب فنجان الحليب الساخن أو بجانب أى مشروب ساخن، ويحتاج الكيك بدون بيض إلى الدقيق الأبيض والمنخول والزبدة البلدى والفانيليا والسكر والحليب البودرة، وتحضير هذه المكونات من المحال التجارية بأسعار تناسب جميع الناس، ومعظم مكونات الكيك متوافرة أيضا فى معظم المنازل، ولكى يتم إنجاح الكيك بدون بيض يجب إتباع الخطوات بشكل صحيح بخلط الكيك فى إتجاه واحد حتى لا يخرج منه الهواء، وعدم فتح باب الفرن أثناء نضج الكيك، وعند نضجها عدم خروجها بل الانتظار لمدة دقائق حتى تبرد، والكيك بدون بيض لا يعرفه الكثيرون لأن معظم طرق عمل الكيك تقدم بالبيض فهذه طريقة مختلفة ومميزة. مكونات عمل كيك بدون بيض ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق

نصف كوب كبير الحجم من الزبدة البلدى

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة

كوب وربع كبير الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

كوب واحد كبير الحجم من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل طريقة عمل كيك بدون بيض أولا نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به السكر والحليب البودرة والماء ويتم الخلط بالمضرب الكهربائى.

ثم نقوم بإضافة الزبدة البلدى و الفانيليا السائلة وعصير الليمون والخل مع الإستمرار فى الخلط جيدا.

وأخير نقوم بإضافة الدقيق الأبيض والمنخول مع البيكنج بودر ويتم الخلط بالمضرب اليدوى حتى تتداخل وتتجانس جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خليط الكيك بدون بيض جاهز.

ثم نقوم بصب خليط الكيك بدون بيض فى قالب مناسب مدهون بقليل من الزبدة والدقيق.

ثم ندخلها فى فرن سبق تشغيلها على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع.

وبعد مرور الوقت نخرج الكيكة من الفرن حتى تبرد ثم تقطع وتقدم فى طبق التقديم بقوام هش وإسفنجى بطعم جميل وشهى.

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