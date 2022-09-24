نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكولاجين المنزلي القنبلة لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات بدون عودة لبشرة أصغر سناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد عدد كبير من السيدات يقومون بالبحث عن أسرع الأشياء التي يكون لها القدرة على شد البشرة بشكل جيد حتى تتخلص من التجاعيد بشكل نهائي فقد توجد أشياء كثيرة ومتعددة تساعد على ذلك، فمن المعروف أن مع التقدم في السن قد تظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة فكل هذا يؤثر سلبيا على نفسية المرأة وتريد أن تقضي عليهم ولكن من الممكن أن تظهر هذه العلامات نتيجة إستخدام مستحضرات التجميل بشكل كثير وهذه العلامات مزعجة لأنها تدل على الدخول في مرحلة الشيخوخة وبالطبيعي هذا الشيء يجعل أي إمرأة تشعر بالإحراج لذلك لابد من التخلص منها نهائيا، فنجد العديد من السيدات يلجأون إلى مراكز التجميل لشد البشرة وهذا يتم من خلال الحقن بالبوتكس فهي يجعل البشرة كأنها في مرحلة الشباب ولكن يكون لها أضرار تظهر مع مرور الوقت وبجانب هذا قد تصيبها ببعض الأمراض الخطيرة لذلك ينصح دائما بعدم إستخدام البوتكس، ونجد عدد آخر منهم يفضلون إستخدام الكولاجين فهو من أنواع الكريمات الجاهزة والمتوافرة في كل الأسواق ولكنها أيضا تؤثر تأثير سلبي على البشرة. مكونات كولاجين طبيعي لشد البشرة حبة واحدة صغيرة الحجم من البطاطس.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض. طريقة عمل كولاجين طبيعي لشد البشرة في البداية قومي بتقشير البطاطس ويتم غسلها وتقطيعها على شكل مكعبات صغيرة ثم نضع وعاء على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء.

وعند غليان الماء نضع مكعبات البطاطس ونتركها حتى يتم سلقها بطريقة جيدة ونقوم برفعها من على النار ويتم تصفيتها جيدا من الماء.

ونضعه في طبق مناسب ويتم هرس البطاطس ليكون ناعم وبعد ذلك نضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض وقومي بوضع بياض بيضة واحدة ويتم خلط جميع المكونات.

وقومي بوضع هذا الخليط على البشرة ونتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسله بالماء البارد ونحضر قطنة مبللة بماء الورد ويتم مسح البشرة بها.

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