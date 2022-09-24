نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التبييض أخلطي الفازلين والقرنفل لتبييض وإزالة البقع السمراء حتي لو سواد الفحم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث أغلبية الفتيات والسيدات عن الأشياء السريعة والمناسبة لكل أنواع البشرة والتي تساعد على تفتيح البشرة بكل سهولة وفي وقت سريع جدا ومن ضمن هذه الأشياء هي كريمات التفتيح وكذلك الوصفات الطبيعية، فكل هذا يعمل على تبييض البشرة ونحصل على النتيجة المطلوبة والمرغوب فيها في أسرع وقت ممكن حيث أن نجد كل الفتيات بلا إستثناء يريدون التمتع ببشرة بيضاء خالية من العيوب ونقية لأن هذا يجعلها جذابة وتشعر بالثقة في نفسها، أما إذا كانت البشرة يتعلق بها العديد من المشاكل فقد تشعر الفتاة بالخجل والإحراج فمن أهم المشاكل التي ممكن أن تتعلق بالوجه هي إسمرار البشرة أو الهالات السوداء أو الرؤوس السوداء والتصبغات والكلف وغير ذلك فكل هذا يكون له شكل واضح وملحوظ على البشرة، لذلك ترغب في القضاء عليها بشكل نهائي فمن أفضل الأشياء التي يمكننا أن نستخدمها هي الوصفات الطبيعية وذلك لأن الكريمات تحتوي على مواد كيميائية تترك أضرار جانبية على الوجه ولا تعطينا النتيجة التي تريد كل فتاة أن تحصل عليها. مكونات وصفة الفازلين والقرنفل لتبييض الوجه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون. طريقة عمل وصفة الفازلين والقرنفل لتبييض الوجه نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين ويتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل البودر.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ثم قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ويتم وضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند وفي النهاية نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ونقوم بتقليب كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد للحصول خليط متجانس ويتم وضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم قومي بغسلها بإستخدام الماء البارد.

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