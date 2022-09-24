نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة محلات حلويات تركيا أعملي البقلاوة التركية على أصولها بطريقة لذيذة وطعم يجنن في المقال التالي

عمر شويل - جدة البقلاوة التركية هى من المعجنات المحلاة بالعسل الأبيض أو بالشربات المقطر، والمصنوعة من طبقات رقيقة جدا من العجين، ويمكن عمل البقلاوة التركية وحشوها بالمكسرات المختلفة منها الفستق أو اللوز أو الفول السودانى، وتشتهر البقلاوة التركية فى جميع البلاد العربية وتشتهر أيضا فى بلاد تركيا، وتقدم البقلاوة بطعم لذيذ وجميل للضيوف فى المناسبات السعيدة وفى مناسبات أعياد الميلاد، والعديد من الناس الكبار والصغار يفضلون تناول البقلاوة التركية فى وجبة الإفطار بجانب كوب الحليب الساخن أو كوب الشاى، وسوف نعرض إليكى طريقة عمل البقلاوة التركية بنفس الطعم الذي يباع في محلات الحلويات وبنفس الشكل الرائع لتقديمه لأفراد أسرتك، وهذا أفضل من شراء البقلاوة التركية من الأسواق التى تكلفك الكثير من الأموال ولا تضمنى نظافة صنعها. مكونات عمل البقلاوة التركية نصف كيلو جرام من عجينة البقلاوة

كوب واحد كبير الحجم من الزبدة البلدى

كوب واحد كبير الحجم من الفستق المجروش

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرفة لعمل الشربات المقطر إثنين كوب كبير الحجم من السكر

إثنين كوب كبير الحجم من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون طريقة عمل البقلاوة التركية قبل البدء فى عمل البقلاوة نقوم بعمل الشربات المقطر بوضع الماء والسكر وعصير الليمون فى إناء على نار متوسطة ثم نتركها تغلى لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك نرفع إناء الشربات من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما.

وبعد ذلك نقوم بتفتيت وتقطيع الفستق ولكن دون أن يتحول الفستق إلى بودرة ثم نضع الفستق فى وعاء ومعه القرفة ويتم تقليبهم.

وبعد ذلك نحضر صينية مدهونة بالزبدة ثم نضع رقائق من البقلاوة ثم ندهنها بالزبدة ثم نضع طبقة أخرى من البقلاوة وزبدة وهكذا إلى أن تصل إلى سبع طبقات.

وبعد ذلك نضع الفستق المجروش ثم نضع عليها طبقة بقلاوة وعليها زبدة إلى أن تصبح سبع طبقات أخرى.

ثم تقطع وندخلها الفرن حتى يصبح لونها ذهبى، وبعد ذلك يتم سكب الشربات عليها ثم نقدم البقلاوة فى طبق التقديم وحينها تصبح جاهزة للأكل.

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