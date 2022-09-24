جربي كباب الحلة بالفراخ بالصوص بهذه الطريقة ومش هتندمي بطعم أول مرة تدوقيه

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عمر شويل - جدة كباب الحلة بالفراخ لا يعرفه الكثيرون لأن معظم عمل طريقة عمل الكباب حلة يكون باللحمة فهى الأكثر شهرة فى مصر والعالم العربى فالكباب الحلة بالفراخ يتميز بأن له طعم جميل ولذيذ وبمذاق خطير، ويفضل تناوله الكثيرون من الناس نظرا لأنه خفيف وسريع الهضم، وعمل كباب حلة بالفراخ يحتاج إلى بعض المكونات الموجودة فى كل منزل والمتوافرة أيضا فى كل المحلات والأسواق بأسعار مناسبة جدا، والتى تتكون من قطع من صدور الفراخ والبصل وعصير الطماطم والفلفل الأسود والفلفل الأخضر، وتقوم ربات البيوت بعمل كباب حلة بالفراخ وتقديمه لأفراد أسرتها فى وجبة الغذاء بجانب طبق من الأرز. مكونات عمل كباب حلة بالفراخ كيلو جرام واحد من صدور الفراخ

ثلاثة ثمرات من البصل المقطع

ربع كوب صغير الحجم من عصير الطماطم

إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان

إثنين ملعقة من البابريكا

إثنين فص من الثوم المفروم

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الدحاج

كمية من ورق اللورا

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون طريقة عمل كباب حلة بالفراخ نقوم بداية بتنظيف صدور الفراخ جيدا بالماء والخل ثم يتم تقطيعها إلى أجزاء متوسطة الحجم.

وبعد ذلك نضع قدر مناسب به زيت الزيتون على نار متوسطة ونتركها حتى تسخن، وبعد ذلك نقوم بوضع قطع الفراخ حتى تأخذ صدمة ويتم تقليبها لمدة خمسة دقائق.

وبعد ذلك يتم وضع البصل المقطع والثوم المفروم والفلفل الأخضر وعصير الطماطم والملح والفلفل الأسود المطحون وورق اللورا والحبهان والبابريكا وبهارات الدجاج.

ثم يتم بعد ذلك يتم التقليب حتى تتداخل جميع هذه المكونات مع بعضها البعض، وحتى تصبح الكباب حلة بالفراخ متجانسة.

ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تنضج، وإذا إحتاج كباب الحلة إلى الماء نضع القليل منه، وبعد نضج كباب حلة بالفراخ نقوم بوضع قطعة من الفحم.

حتى يأخذ كباب الحلة نكهة الفحم، وبهذا يصبح كباب حلة بالفراخ جاهز للتقديم بنكهة رائعة ولذيذة بطعم شهى، وبألف صحة وهنا لكى ولأفراد أسرتك.

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