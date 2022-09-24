نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الزبادي أصنعي الفطائر المحشية الطرية بعجينة مظبوطة وبطعم هش ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينجذب لتناول الفطائر العديد من الاطفال والكبار لان الفطائر والمعجنات هي التي يقبل عليها العديد من الناس حيث تتعدد العديد من الانواع المختلفة من الفطائر ومنها الفطائر المقلية والفطائر التي يتم تسويتها في الفرن وغيرها من الانواع الاخرى من الفطائر، ومن المعروف ان اي نوع من انواع الفطائر يمكننا حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة على حسب رغبتك مثل حشوها بحشوة الفراخ وحشوة اللحمة وحشوة الخضروات وغيرها من الحشوات الاخرى، وتباع الفطائر في العديد من المطاعم الخارجية بسعر غالي لذلك تبحث العديد من الناس عن طريقة لعمل الفطائر في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة حيث يمكننا عمل تلك الفطائر بإستخدام كوب واحد من الزبادي. مكونات عمل الفطائر المحشية بكوب واحد من الزبادي كوب واحد ونصف من الدقيق.

ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف كوب واحد من الماء.

نصف كوب واحد من الحليب.

كوب واحد إلا ربع من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

حشوة ميكس الجبن.

كمية من الزيتون. طريقة عمل الفطائر المحشية بكوب واحد من الزبادي احضري العجان الكهربائي وضعي به كوب واحد من الدقيق وضعي مع ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر مع إضافة ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات الجافة ببعضعها قومي بإضافة نصف كوب واحد من الحليب السائل ونصف كوب واحد من الماء وعليكي بتشغيل العجان وأثناء تشغيل تلك العجان قومي بوضع كوب واحد من الزبادي وثلاث حبات من البيض وكوب واحد إلا ربع من الزيت وعليكي بترك العجان للعجن لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم اتركي تلك العجين حتى يرتاح لفترة من الوقت ثم قومي بتحضير حشوة ميكس الجبن مع الزيتون وقومي بتحضير صينية وضعي بها كمية من الزيت وعليكي باخذ قطعة من العجين وقومي بفردها وضعي بها كمية من الحشوة وكرري نفس الخطوات وقومي برصهما في الصينية وادخليها الفرن لتنضج ثم قومي بتناولها بطعم شهي.

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