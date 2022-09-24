نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد عصير البنجر المذهلة لمرضي السكر لن تصدق ما سيحدث عند شرب كوب منه كل يوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نلاحظ معاناة البعض بل العديد من السيدات والناس يعانون ويصابون بمرض السكر وقد ينتج تلك المرض نتيجة لعدم الإنتظام في تناول المأكولات المختلفة وقد نلاحظ البعض من الناس يقومون بتناول المأكولات الغنية بالسكريات التي تعمل على رفع مستوى السكر في الدم وكذلك تعمل على عدم تظبيط معدل الهرمونات وكذلك تسبب فشل في إفراز هرمون الانسولين من البنكرياس وإذا حدث فشل في إفراز تلك الانسولين من البنكرياس يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم مما يؤدي إلى الاصابة بالمرض السكري مما يحتاج جسم الإنسان إلى اخذ جرعات من الانسوليم الذي يعمل على تظبيط معدل السكر في الدم ويعوض الفقدان الذي يتم في البنكرياس، وننصح بمرضى السكر ان يقومون بتناول المأكولات الصحية التي لا تحتوي على سكريات عديدة والمأكولات الصحية الغنية بالقيمة الغذائية التي يحتاجها جسم الانسان. مكونات عمل عصير البنجر لمرضى السكر ثلاث حبات من البنجر.

ثمانية ملاعق كبيرة من السكر.

كوب واحد من عصير البرتقال.

كمية مناسبة من الماء البارد.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون. طريقة عمل عصير البنجر لمرضى السكر اولا قومي بتحضير كمية البنجر اللازم عملها في العصير وقومي بتقشيرها جيدا وعليكي بغسلها بالماء حتى تصبح نظيفة.

بعد تنظيف البنجر جيدا قومي بتقطيع حبات البنجر قطع صغيرة وعليكي بوضعها في الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك قومي بوضع ثمانية ملاعق كبيرة من السكر وضيفي كوب واحد من عصير البرتقال وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وضيفي كمية من الماء البارد وقومي بخلط تلك المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما.

بعد خلط تلك المكونات ببعضها جيدا والتأكد من ذوبان السكر وخلط البنجر تماما قومي بوضعه في الثلاجة حتى يتم تبريده جيدا.

بعد ذلك قومي بإخراجه من الثلاجة وقومي بصبه في اكواب وعليكي بتناوله في الصباح والمساء حتى تتمكنين من الحصول على القيمة الغذائية لتلك العصير ويجعلكي هذا العصير التخلص من الامراض التي تعانين منها وتتخلصين من مرض السكر الذي تعاني منه العديد من الناس.

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