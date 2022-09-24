وصفة الخميرة السحرية لتبييض وتفتيح البشرة السمراء والبقع الداكنة من أول مرة

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عمر شويل - جدة وصفة كريم الخميرة لتفتيح البشرة السمراء، تعد الخميرة من المكونات التي تساعد على تفتيح البشرة وتجديد خلايا البشرة وتجعل الوجه أكثر نضارة، حيث تحتوي الخميرة على فيتامينات ومضادات أكسدة تجعل البشرة أكثر إشراقا فضلا عن استخدام بعض الخلطات التجميلية والمعقدة والتي لا تساهم في حل المشكلة، فسوف نقوم بعمل كريم الخميرة لتفتيح البشرة السمراء. طريقة عمل كريم الخميرة مع النشا المكونات:- ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. خطوات التحضير:- في وعاء صغير نقوم بإضافة الخميرة مع ماء الورد ونقوم بتذويب الخميرة عن طريق التقليب المستمر.

نضيف عليها الزبادي ونقلب برفق حتى تختلط كل المكونات.

نقوم بإضافة النشا ونقلب باستمرار حتى لا توجد تكتلات بالخليط و تتجانس كل المكونات تماما ويصبح الخليط كريمي ناعم.

نقوم بتنظيف الوجه جيدا بالماء والغسول المناسب للبشرة ثم نقوم بتجفيف الوجه جيدا برفق بمنشفة نظيفة.

نضع كريم الخميرة على الوجه ويترك لمدة ساعة ونصف.

بعد مضي الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء البارد. طريقة عمل كريم الخميرة والزبادي المكونات:- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الزبادي. خطوات التحضير:- نقوم بخلط الخميرة الفورية مع الزبادي ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بوضع الكريم على الوجه ويترك لمدة ٢٠ دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.

تكرر هذه الطريقة ثلاث مرات أسبوعياً حسب طبيعة البشرة. طريقة عمل كريم الخميرة مع العسل الأبيض المكونات:- ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. خطوات التحضير:- نقوم بخلط الخميرة مع العسل في بوله صغيرة الحجم وتمزج المكونات جيداً.

نتركها قليلاً حتى نقوم بشطف الوجه بالماء والصابون وتجفيفه.

ثم نقوم بفرك الكريم على الوجه ويترك لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بشطفه بالماء الدافئ.

يستخدم أي نوع من الكريمات المرطبة المناسبة للبشرة. فوائد كريم الخميرة للبشره يقلل من ظهور البثور السوداء والحبوب.

يساعد على شد الجلد والتخلص من التجاعيد.

يساهم في تنظيف البشرة ويقضي على حب الشباب.

يساعد على إغلاق المسام الواسعة.

يساهم في توحيد لون البشرة ويعيد لها الحيوية واللمعان.

يساعد على مرونة الجلد وجعله أكثر نضارة.

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