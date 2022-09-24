نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة التبييض الفوري بالنشا المنزلي لتبييض البشرة وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا والخل الأبيض لهما تأثير إيجابى وظاهر على البشرة السمراء فالنشا من المواد الطبيعية التى تعمل على تبييض وتفتيح جلد البشرة داكنة اللون من سواد السنين، ويعرف النشا بخصائصه المميزة حيث يستخدم بشكل أساسى فى التخلص من كل مشاكل البشرة، ويعرف عن الخل بفوائده العديد على البشرة حيث أن الخل يساعد على تنظيف البشرة من الجلد الميت وإزالة أى بثور سوداء فى الوجه خاصة فى منطقة الخدود وفى منطقة الأنف فالخل يعمل على تنقية المسام من الدهون التى تتراكم فى البشرة وتتكون بها الحبوب الدهنية التى تجعل الوجه يظهر بشكل غير جميل، وسوف نقدم إليكى وصفة تتكون من النشا والخل وجل الصبار والزبادى وعصير البرتقال فعند إستخدام وصفة النشا والخل الرهيبة سوف تعطى تبييض خرافى للبشرة. مكونات وصفة النشا والخل لتبييض البشرة ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من نشا الذرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من جل الصبار

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من عصير البرتقال

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من خل التفاح

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الجلسرين طريقة عمل وصفة النشا والخل لتبييض البشرة بداية نقوم بتنظيف بشرة الوجه جيدا بالماء الفاتر ثم بماء الورد، وهذا سر من أسرار نجاح الوصفة على البشرة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير بولة متوسطة ثم نضع بها نشا الذره والخل الأبيض وجل الصبار والزبادى ويتم التقليب جيدا.

ثم يتم بعد ذلك إضافة باقى المكونات إلى الخليط السابق من عصير البرتقال وخل التفاح والجلسرين ثم يتم مزج جميع هذه المكونات مع بعضها.

ثم يتم توزيع خلطة النشا والخل على جميع أجزاء الوجه ثم نتركها لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة، وبعد مرور الوقت يتم تنظيف البشرة بالماء الفاتر.

ثم تجفيفها، ووضع كريم مرطب ومناسب للبشرة، ويكرر إستخدام وصفة النشا والخل ثلاثة مرات في الأسبوع، وبعد شهر سوف نلاحظ الفرق بوجه أبيض وناعم وله شكل جميل.

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