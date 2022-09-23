الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا سيجعل شعرك حرير اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

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عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا، فرد الشعر الخشن بالنشا من الوصفات الممتازة، والتي من الممكن الاعتماد عليها، والتخلص من مشكلة الشعر الخشن، والتي من الممكن استعمالها للحصول على نتيجة ممتازة للتخلص من تجاعيد الشعر لتي تعد مزعجة للغاية، ، وفيما يلي مكونات الوصفة، وطريقة تحضيرها، واستعمالها.
الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا
فرد الشعر باستخدام مكون النشا من الوصفات السهلة التي من الممكن أن تقومي بالاعتماد عليها كبديل عن وصفات البروتين، والكيراتن الكيمائية الغير ناجحة في الحفاظ على مستوى نعومة الشعر، بل وقد تؤدي إلى حرقه، وفيما يلي توضيح لمكونات خليط النشا لفرد الشعر.
مكونات خليط النشا لفرد الشعر
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ملعقة من جل الصبار.
- ملعقتان زيت الزيتون.
- ملعقتان من زيت السمسم.
طريقة التحضير
من الممكن أن تقومي بعمل الخليط من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة، وتحضيرها كما يلي:
- عليكِ في البداية أن تقومي بتذويب مكون جل الصبار في الوعاء الملائم، ومن ثم تقومي، بوضع النشا بالتدريج مع الجل.
- حركي المكونات بشكل سريع ومستمر، حتى يمتزج المكونين معًا.
- لا بد من إضافة كل المكونات المتبقية، وتحريكها باستمرار للحصول على أفضل خليط كيراتين منعم للشعر طبيعيًا.
- يمكنكِ التطبيق فور التحضير بشكل مباشر، وذلك بتوزيع الخليط على الشعر بأفضل مستوى، مع الإبقاء عليه ربع ساعة على الشعر.
- اغسلي شعرك، ثم قومي بتصفيفه، وستجدينه أكثر نعومة، وخالي من التجاعيد.
وصفة النشا وزبدة الشيا لتنعم الشعر
تعتبر تلك الخلطة من الوصفات الطبيعية، والتي تعمل على تحسين مظهر الشعر، علاوة على تقديم العديد من المغذيات لفروة الرأس، وهو ما يمنح الشعر النعومة، واللمعان، ومكونات الخليط هي:
المكونات
- ملعقة من النشا.
- ملعقة زبدة شيا.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من زيت الجرجير.
طريقة التحضير
- أحضري الوعاء الملائم.
- قومي بخلط كل المكونات مع بعضها.
- تأكدي من عدم وجود أي تكتلات في الخليط.
- ابدئي في توزيع الخليط على الشعر.
- ربع ساعة فقط هي مدة التطبيق، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر.
- كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول علي شعر ناعم ومفرود كالحرير.
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