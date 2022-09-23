طريقة عمل كفتة الفراخ الاقتصادية بألذ تتبيلة وخلطة سرية وبطعم وريحة جنان

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الفراخ، تقوم العديد من ربات البيوت بالبحث عن طرق مختلفة لإعداد الطعام وتقديم أطباق الطعام لأفراد أسرتهم بأشكال مختلفة ومذاقات متعددة حتى تقوم بالتنويع في تقديم الطعام، ومن أهم الأطباق التي تقوم بتحضير ها ربة المنزل هي كفتة الفراخ فهي من الوجبات السريعة المنتشرة والتي لا تستغرق أي وقت أو مجهود في تحضيرها وتستخدم بها مكونات بسيطة. طريقة عمل كفتة الفراخ كفتة الفراخ المشوية المقادير إحضار نصف كيلو من الفراخ الفيليه المفرومة.

ثمرة واحدة من الفلفل الرومي الأحمر.

حبة واحدة من البصل المفروم.

حزمة واحدة من البقدونس الأخضر.

نصف كوب من البقسماط.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار مناسب من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الفحم. طريقة التحضير نستخدم الكبة في فرم المكونات نضع بها الفلفل الرومي ونضيف عليها البصل و نفرمهم جيدا مع بعض.

نضيف على خليط البصل والفلفل الرومي البقسماط والبيضة والفراخ المفروم والبقدونس و ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج ملعقة صغيرة من ملح الطعام والفلفل الأسود ونخلط جميع المكونات مع بعض حتي يتم امتزاجها.

نستخدم أعواد خشبية في تشكيل أصابع الكفتة.

نأتي بصينية وندهنها بقليل من الزيت ثم نقوم برص أصابع الكفتة بها.

نسخن الفرن علي درجة حرارة متوسطة وندخل الصينية حتى يتم نضجها. طريقة كفتة الفراخ المقلية المقادير نستخدم نصف كيلو من الدجاج الفيليه المفروم.

كوب واحد من البقسماط.

حبة واحدة من البيض.

مقدار مناسب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

نصف ملعقة من الزعتر البودر.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

حزمة واحدة من البقدونس المفروم.

نصف كيلو عصير طماطم.

عدد فصين من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير نقوم بتشكيل كرات من الدجاج المفروم ونضعها في كوب من البقسماط مع البقدونس والزعتر والبصل البودرة والثوم البودرة والبهارات والملح والفلفل الأسود ثم البيضة ونخلطهم مع بعض جيدا

نأتي بمقلاة واسعة ونضع بها مقدار من زيت ونضع بها الثوم وبعد تحميرها نضع بها عصير الطماطم.

ونقلي كرات كفتة الدجاج في الزيت وبعد الانتهاء من القلي نقدمها مع صوص الطماطم.

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