طريقة عمل كيكة جوز الهند الهشة الخفيفة بأبسط المقادير وبطريقة أول مرة تدوقيها

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة جوز الهند، تعتبر الكيك من الحلوى اللذيذة التي يفضلها الكثيرون من الأشخاص وخاصة الأطفال، والكيك له أنواع كثيرة مختلفة ومنها كيكة جوز الهند، وهذه تعتبر من احلي أنواع الكيك حيث مذاق جوز الهند المميز ورائحته الجميلة، فسوف نقوم بعمل كيكة جوز الهند اللذيذة بأسهل الطرق وبكل التفاصيل حتى تكون سهلة التحضير في أي وقت. طريقة عمل كيكة جوز الهند المكونات:- ٣ اكواب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من الحليب.

نصف كوب جوز هند مبشور.

فانيليا.

باكو بيكنج بودر.

رشه ملح.

جوز هند للتزيين.

٣ بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الزيت النباتي. طريقة التحضير:- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع الزيت ومعه السكر ونخفق حتى يذوب السكر.

نقوم بإضافة البيض ونخفق مرة أخرى حتى يفتح لون الخليط.

نضيف الفانيليا والحليب ونخفق جيدا حتى تتداخل كل المكونات مع بعضها.

في بوله نضيف الدقيق وعليه جوز الهند والبيكنج بودر ورشة الملح.

نسكب الخليط السائل على الدقيق ونقلب برفق حتى نحصل على قوام متجانس كريمى.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ وتحضر صينية خبز مبطنة بورق زبدة.

نقوم بصب خليط الكيك في الصينية وندخلها الفرن لمدة ٤٠ دقيقة حتى تمام التسوية.

لعمل اختبار التسوية نقوم بوضع خلة أسنان أو السكينة حتى نختبر تسوية الكيكة.

بعد التسوية تخرج من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد تماما ثم تقطع إلى مربعات وتقدم مع الحليب أو الشاي. طريقة عمل كيكة جوز الهند بالقطر المكونات:- ٣ أكواب من الدقيق.

كوب إلا ربع من السكر.

كوب وربع من جوز الهند المبشور.

نصف كوب حليب سائل.

نصف كوب زيت.

٤ بيضات.

ملعقة من البيكنج بودر.

فانيليا. مكونات القطر:- ٢ كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

فانيليا.

عصير ليمون.

قطرات من ماء الورد. طريقة التحضير:- في وعاء نقوم بوضع مقادير القطر ما عدا الليمون وماء الورد وترفع على النار حتى الغليان.

بعد الغليان نضيف الليمون ونغلق النار ثم نضيف قطرات ماء الورد ويترك حتى يهدأ ثم يوضع في الثلاجة حتى يبرد تماما.

نخلط المكونات السائلة مع بعضها ثم نحضر بوله ونضع بها المكونات الجافة.

وبعد خلط المكونات السائلة تضاف على المكونات الجافة وتقلب جيداً حتى تختلط جميع المكونات وتصبح جاهزة للتسوية.

ندخل كيكة جوز الهند على فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام التسوية.

تخرج الكيك من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً ثم تقطع وتقدم.

عند التقديم نضع قطعة من الكيك في طبق التقديم وعليه القطر البارد ورشة من جوز الهند المبشور.

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