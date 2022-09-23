نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص كريم تفتيح البشرة طبيعي لتبييض الوجه والرقبة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تبحثين عن طريقة طبيعية وفعالة لتفتيح لون بشرتك؟ إذا كان الأمر كذلك، يمكنك التفكير في صنع كريم التبييض الخاص بك في المنزل.هناك العديد من الفوائد للقيام بذلك ، بما في ذلك تجنب المواد الكيميائية القاسية، وتوفير المال، والقدرة على تخصيص الكريم لاحتياجاتك الخاصة وعند صنع كريم التبييض في المنزل، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. أولاً ، من المهم اختيار المكونات العضوية.ثانيًا ، اختبر الكريم دائمًا على منطقة صغيرة من الجلد أولاً. وأخيرًا ، تأكد من تخزين الكريم بشكل صحيح حتى لا يفسد إذا اتبعت هذه النصائح البسيطة ، يمكنك الاستمتاع ببشرة جميلة وصحية وخالية من الشوائب والتصبغ غير المتكافئ.

كريم تبييض الوجه والرقبة الطبيعي

سوف تحتاج إلى المكونات التالية:

1/4 كوب من شمع العسل المبشور

1/4 كوب من زيت جوز الهند

10 قطرات من زيت الليمون العطري

10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

تحضير الوصفة.

قم بإذابة شمع العسل وزبدة الشيا وزيت جوز الهند في غلاية مزدوجة. بمجرد الذوبان، يرفع عن النار ويضاف زيت الليمون والخزامى العطري يقلب جيدًا ويصب في وعاء زجاجي نظيف. اتركه ليبرد تمامًا قبل الاستخدام.

استمتع بكريمك الجديد! للاستخدام، قم بتدليك كمية صغيرة على بشرة نظيفة وجافة مرتين يوميًا من المفترض أن ترى النتائج في غضون أسبوعين!

فوائد استخدام كريم طبيعي لتفتيح الوجه والرقبة.

كريم تبييض الوجه والرقبة الطبيعي له فوائد عديدة عند مقارنته بنظرائه من المتاجر.

أولاً ، يمكنك تجنب المواد الكيميائية القاسية عن طريق صنع الكريم الخاص بك في المنزل.

ثانيًا ستوفر المال على المدى الطويل من خلال القيام بذلك بنفسك.

أخيرًا يمكنك تخصيص المكونات لتناسب احتياجاتك الخاصة سواء كان ذلك للبشرة الحساسة أو لاستهداف مناطق مشكلة معينة.

عندما يتعلق الأمر بتفتيح الوجه والرقبة ، فهناك عدد من الطرق المختلفة التي يستخدمها الناس. يختار البعض علاجات الليزر باهظة الثمن ، بينما يستخدم البعض الآخر كريمات التبييض التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة. إذا كنت ترغب في تحقيق نتائج مماثلة دون تعريض صحتك للخطر ، فإن صنع كريم طبيعي لتبييض الوجه والرقبة هو الحل الأمثل.

هناك العديد من الوصفات المتاحة عبر الإنترنت ، ولكننا قدمنا واحدة أدناه بسيطة وفعالة:

مكونات:

-1 ملعقة كبيرة عسل عضوي خام

-1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

-1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1) امزج جميع المكونات في وعاء واخلطهم حتى يتجانس 2) ضع الخليط على بشرة نظيفة باستخدام حركات دائرية 3) اتركه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ 4) كرر العملية 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج 5) قم بتخزين الخليط المتبقي في وعاء محكم في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع

هذه الوصفة ليست ميسورة التكلفة فحسب ، بل إنها تستخدم أيضًا مكونات يمكن العثور عليها بسهولة في معظم المطابخ. العسل مرطب طبيعي يساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة ، بينما يعمل عصير الليمون كعامل مبيض طبيعي . تعمل صودا الخبز كمقشر للمساعدة في إزالة خلايا الجلد الميتة وتفتيح البشرة عند استخدامها معًا ، يمكن أن تمنحك هذه المكونات الثلاثة نتائج ملحوظة في غضون أسابيع قليلة مع الاستخدام المنتظم. بالإضافة إلى تفتيح البشرة ، يمكن لهذا الكريم المصنوع منزليًا أن يساعد أيضًا في تحسين البشرة بشكل عام. العسل وعصير الليمون غنيان بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجلد من التلف، بينما تساعد صودا الخبز في تقليل الالتهاب إذا كانت بشرتك حساسة ، قد ترغب في حذف عصير الليمون أو تخفيفه بالماء قبل التقديم. لتحقيق أقصى استفادة من كريم التبييض هذا، من المهم استخدامه بانتظام. للحصول على أفضل النتائج ، ضع 2-3 مرات أسبوعيًا وقم بتخزين الخليط المتبقي في وعاء محكم في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع واحد. قبل استخدام كريم جديد على وجهك أو رقبتك بالكامل ، من الأفضل دائمًا اختباره على منطقة صغيرة أولاً. سيساعدك هذا على معرفة كيفية تفاعل بشرتك مع الكريم وتجنب أي تهيج محتمل ما عليك سوى وضع كمية صغيرة من الكريم على منطقة غير ظاهرة من الجلد وانتظر 24 ساعة لمعرفة ما إذا كان هناك أي رد فعل. إذا لم يكن هناك رد فعل ، يمكنك متابعة استخدام الكريم على وجهك أو رقبتك.

نصائح التخزين.

بمجرد الانتهاء من صنع كريم تبييض الوجه والرقبة الطبيعي ، من المهم تخزينه بشكل صحيح للحفاظ على جودته. أفضل طريقة لتخزين الكريم محلي الصنع هي في وعاء زجاجي داكن بغطاء محكم. تأكد من حفظ البرطمان في مكان بارد ومظلم بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. مع التخزين المناسب ، يجب أن يستمر كريم تبييض الوجه والرقبة الطبيعي لعدة أشهر.