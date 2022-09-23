أجمل صبغ الحواجب بالحناء الطبيعية والمذهلة في المنزل بطريقة صحية وأفضل من مراكز التجميل

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عمر شويل - جدة تعتبر صبغ الحواجب بالحناء الطبيعية من أكثر ما تبحث عنه كل سيدة وفتاة وذلك للحصول على أجمل حواجب مرسومة وجذابة وأفضل من التاتو، وكذلك للحصول على أجمل إطلالة رائعة ومميزة والذي يقدم لك سيدتي أفضل ظهور متميز في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد، كما أن صبغ الحواجب بالحناء يساعدنا كثيراً علي الحفاظ على صحة وسلامة الحواجب وذلك من خلال استخدام الحناء الطبيعية، والتي تعمل على العناية بشعر وبشرة الحواجب وتغذيتها بصورة سليمة وصحية لجميع السيدات، وهناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي يعانين من مشكلة تساقط شعر الحواجب ووجود فراغات في الحواجب بشكل كبير، مما يجعلهم يشعرون بعدم الثقة بالنفس وعدم الاختلاط مع الأفراد في المناسبات السعيدة، ولذلك يلجأن إلي الذهاب إلى مراكز التجميل والعناية بالشعر لصبغ الحواجب والتي تستخدم المستحضرات والمواد الكيميائية الضارة والتي ننصح دائما بعدم استخدام مثل تلك المواد الضارة، والتي تعمل على إصابة الحواجب بالعديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة السيدات ، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية لعمل بكل سهولة في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بطريقة أفضل من مراكز التجميل والعناية بالشعر، وذلك لعمل أجمل صبغ الحواجب بالحناء الطبيعية. طريقة عمل صبغ الحواجب بالحناء ومكوناتها المكونات كمية مناسبة من زبدة الشيا.

كمية مناسبة من الحناء واللون حسب الرغبة.

فرشاة ماسكرا جافة.

كمية مناسبة من الماء. طريقة التحضير يتم تحضير طبق ونضع في هذا الطبق كمية مناسبة من مسحوق الحناء، ثم نضيف إليها كمية مناسبة من الماء ولكن بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب، حتي يتم الحصول علي عجينة لينة ومتماسكة.

قبل استخدام الحناء يفضل غسل الحواجب جيدا باستعمال غسول مناسب ويتم تنظيف الحواجب.

وبعد غسلها نقوم بوضع القليل من زبدة الشيا في المنطقة التي تكون حول الحواجب حتي لا يمكن للحناء أن تصل في هذه المنطقة.

وبعد ذلك يتم وضع عجينة الحناء علي الحواجب بطريقة جيدة ومنسقة والشكل المرغوب فيه، ويتم وضع الحناء بإستخدام فرشاة ماسكرا بشرط أن تكون جافة أو لا تكون مستعملة.

ثم يتم وضع قطعة صغيرة من كيس بلاستيك علي الحواجب ونتركها حتي تجف تماما.

وبعد أن تجف بشكل جيد من الممكن أن تقومي بتقشيرها قبل غسلها بالماء، ومن الممكن أيضا أن تقومي بغسلها مباشرة باستخدام الماء الفاتر.

ومن الأفضل أن يتم تكرار هذه الطريقة لعدة مرات لتحصلي علي نتيجة أفضل.

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