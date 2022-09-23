نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي كنافة شرقية بالقشطة اللذيذة والرائعة في المنزل بطريقة سهلة وصحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الكنافة الشرقية بالقشطة من أحلى وألذ الحلويات الشرقية في الوطن العربي وهى من الحلويات المعروفة والمشهورة التي يرغب الناس في تناولها خاصتا الكبار والصغار يحبونها جداً، وحيث أن الكنافة بالقشطة لها طرق عديدة وأصناف مختلفة وأشكال كثيرة منها الكنافة بالمكسرات، والكنافة بالمهلبية، وغير ذلك والتي تعطينا مذاق لذيذ ورائع وشكل جذاب بمختلف أنواعها وتسعى السيدات في البحث عن طريقة عمل الكنافة بجميع أشكالها وطرق تحضيرها وهى تعد من الطرق السهلة والبسيطة وجميع مكوناتها في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية لعمل ألذ وأطعم كنافة شرقية بالقشطة. طريقة عمل أحلي كنافة بالقشطة ومكوناتها المكونات كيلو من الكنافة أو حسب الكمية المطلوبة.

كوب كبير من الزبدة الذائبة أو السمنة.

الحشو حسب الرغبة مثل مهلبية، أو مكسرات، أو قشطة. مكونات عمل الشربات كوبان من الماء.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. مكونات عمل القشطة كوب لبن.

ملعقة صغيرة نشأ وفانيليا

كوب زبدة.

كوب قشطة.

كوبان سكر. طريقة التحضير قبل البدء في عمل الكنافة يجب علينا ان نقوم بإحضار عمل الشربات أولا لكى يبرد تماما . طريقة عمل الشربات وضع أناء على النار متوسطة الحجم ونضع بها كوبان من الماء وكوب من السكر ومعلقتان كبيرتان من عصير الليمون ثم يتم تركها على النار حتى الغليان لمدة نصف ساعة تقريبا.

ويكون هذا العسل ذات قوم ثقيل ليعطينا قرمشة في الكنافة ولذلك تتماسك القطع ثم نتركها جانبا حتى يبرد الشربات أو العسل تماما لنسقى بها الكنافة. طريقة عمل الكنافة يتم تشغيل الفرن على درجة 200 درجة مئوية لكى تسخن جيدا قبل أحضار صينية الكنافة في الفرن .

نحضر صينية على أي شكل من الأشكال التي تحبونها ويتم دهنها بملعقة كبيرة من السمنة ثم نحضر طبق عميق ونضيف به الكنافة ويتم تقطيعها جيدا ونضيف إليه كوب كبير من السمنة أو الذبدة الذائبة ويتم خلطهم جيدا ثم نضع في الصينية نصف كمية الكنافة التي تم خلطها جيدا ونضغط عليه بالأيدي جيدا ونقوم بوضع الحشو على حسب الرغبة المطلوبة ثم نضع النصف الثاني من الكنافة .

نقوم بوضع صينية الكنافة في الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تأخذ لونها الذهبي .

بعد خروج صينية الكنافة من الفرن نقوم بإضافة الشربات إليها حسب الكمية المناسبة ويتم تغطيتها ونتركها حتى تبرد وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى مربعات ويتم تقديمها.

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